狂酸韓國瑜被罷免「剛好而已」　蘇貞昌：高雄哪有又老又窮？

▲蘇貞昌出席高雄萬人造勢活動，隔空大酸韓國瑜。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／高雄報導

選前超級星期天，行政院前院長蘇貞昌今（7）晚間出席高雄鳳山造勢活動，現場喊破逾10萬人齊聚，他大酸國民黨不分區立委候選人、高雄市前市長韓國瑜說，有人說高雄「又老又窮」，但年輕人一直來高雄看BLACKPINK、Coldplay，哪裡有老？所以高雄人把他罷免，是「剛好而已」。

藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲今天在綠營票倉高雄市隔空拚場，綠營在高雄鳳山舉辦萬人造勢，截至晚間8點半左右，現場喊破10萬人齊聚，人潮外溢至周邊自由路及議會路，不少支持者自行搭乘捷運前往，使鄰近的鳳山西站湧現人潮。

蘇貞昌晚間登台助講時感慨，他到全台灣助選，高雄這場特別大場，現場已經「爆場」超過10萬人了，「高雄人果然不一樣，熱情有勁」。他話鋒一轉大酸韓國瑜說，「以前有一個人，高雄人給他一個機會，高雄人給他做市長，他說高雄又老又窮，我看最近高雄的表演經濟不得了，噢，BLACKPINK、Coldplay，連紅髮艾德後面都要來了，年輕人一直來，哪裡有老？」

蘇貞昌談及，而且連高雄市長陳其邁都很會唱歌，現在到處助選都用唱的，高雄讓人刮目相看，真的「緊緊緊」一日千里。他說，高雄哪有又老又窮？所以高雄人把他（韓國瑜）罷免，「剛好而已」，現在國民黨還要讓他當立法院長，如果不好好選，那台灣真的不知道會變成什麼樣。