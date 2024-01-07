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選前黃金周！基隆車隊掃街全力衝刺　林右昌率隊助陣鄭文婷

▲全力衝刺基隆車隊掃街 林右昌率隊助陣鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全力衝刺基隆車隊掃街，內政部長林右昌（右）率隊助陣鄭文婷（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部長林右昌在選前黃金周今（7日）回到基隆，並號召前市府局處長與議長童子瑋為民進黨立委候選人鄭文婷助陣，包括前民政處長王榆森、前文化局長陳靜萍、前綜發處長林昆鋒、前產發處長黃健峰、前地政處長蘇昱彰、前消防局長陳龍輝及前中正區長李吉清等，多位林右昌時期首長都出席與會，共同為賴清德與鄭文婷在基隆催票。

出發前林右昌表示，選舉剩下最後一個禮拜，今天特別號召市府團隊站出來挺賴清德挺鄭文婷，希望可以高票當選，為基隆為台灣做更多的事情。他表示，蔡英文總統是最挺基隆的總統，賴清得也是最挺基隆的行政院長，所以基隆人應該都很有感。

▲全力衝刺基隆車隊掃街 林右昌率隊助陣鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌率前市府官員助陣鄭文婷車隊掃街。

林右昌說，上任前基隆是被稱為最不幸福的城市，經歷8年的執政，基隆是一個能看見幸福的城市，不過這一年來大家都覺得基隆的發展停滯後退了，所以選對的人，走對的路非常重要，1月13號請大家要做正確的選擇，票投鄭文婷，票投民進黨，票投賴清德，相信一定可以帶給基隆未來更好的發展。

林右昌表示，國會過半也很重要，2000年民進黨第一次執政，在野黨為反對而反對，不講道理，讓國政卡關，這次萬一讓一個連當市長都被罷免的人當立法院長，如何期待國會能發揮功能立出福國利民的法案？政黨票請大家投給6號民進黨，民進黨的不分區第1名是長期關心兒少的林月琴，國民黨提名市長被罷免的韓國瑜，選對的人讓專業發聲，讓老經驗的游錫堃繼續領導國會。

林右昌說，民進黨這次在基隆推出鄭文婷接棒蔡適應，鄭文婷的律師專業法律背景，在立法院能充份發揮，她深入基層服務到位，能真正傳達基隆的心聲，林右昌之前推薦蔡適應，他兩屆立委都是被評鑑優秀立委，沒有丟基隆人的臉，這次基隆立委請大家支持鄭文婷，選擇專業，傳承優秀立委。

▲全力衝刺基隆車隊掃街 林右昌率隊助陣鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全力衝刺基隆車隊掃街 林右昌率隊助陣鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全力衝刺基隆車隊掃街 林右昌率隊助陣鄭文婷。（圖／記者郭世賢翻攝）

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