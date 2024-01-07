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溫情姐妹會連續4年認養路燈　為花蓮市民點亮道路光明燈

▲溫情姐妹會今年再捐贈5萬6千元認養路燈56盞。（圖／花蓮市公所提供，下同）

溫情姐妹會今年再捐贈5萬6千元認養路燈56盞。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

溫情姐妹會成員號召志同道合的親朋好友共同認養路燈，今年度再捐贈5萬6千元認養路燈56盞。花蓮市長魏嘉彥感謝愛心贊助，並鼓勵各界加入點燈的行列，集合眾人之力照亮花蓮市的大街小巷，點亮平安回家的路。

溫情姊妹會的7名成員昨天在顧問鍾文欽的帶領下，到花蓮市公所捐贈認養路燈善款5萬6千元，由魏嘉彥市長代表接受，並贈予感謝狀。

前祕書長鍾文欽、也是姐妹會的顧問，他表示，因為他的老婆是姊妹會一員，因此由他擔任召集人，今年是第4年認養路燈，會員都很踴躍的參與路燈認養活動，也會號召許多的好朋友，一起來為社會公益盡一份心力，很感謝市公所提供這樣的機會，讓姊妹們略盡棉薄之力，為市民點一盞道路光明燈。

▲溫情姐妹會今年再捐贈5萬6千元認養路燈56盞。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏（左四）四）致贈感謝狀表揚。

魏嘉彥表示，謝謝溫情姐妹會奉獻愛心照亮別人，溫暖社區每個角落，盼藉此拋磚引玉，讓更多鄉親也加入認養行列。

花蓮市公所自民國106年8月推出路燈認養辦法，以一盞一千元的費用，開放讓民眾及企業認養，每認養1盞即張貼附有認養者名字的貼紙於路燈上，邀請有意願者加入認養行列，全市路燈皆可認養。有意願的民眾可撥打03-8322141轉分機171洽詢余小姐，或親至花蓮市公所財政課，一起點亮花蓮市的燈火。

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