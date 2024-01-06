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2024選戰倒數藍營桃園團結拚勝選　韓國瑜喊棄柯保候

▲韓國瑜喊棄柯保候

▲韓國瑜喊棄柯保侯。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨不分區立委提名人韓國瑜6日晚間在「台灣平安、人民侯康」桃園團結勝選晚會中，呼籲支持柯文哲的好朋友，支持柯文哲不是好不好的問題，而是贏不贏的問題。今天侯康和賴蕭的選票差距，極有可能在十萬票內就會輸贏，籲請柯文哲支持者，把選票回流給候友宜，下架民進黨。

韓國瑜說，2004年連戰和陳水扁選舉，最後陳水扁贏不到3萬票，今天只要再一瓶礦泉水灌到侯康這邊，就贏得2024選舉。現在距選舉投開日逼近，如果一大堆一桶一桶水往柯文哲那裡倒，卻不會贏，請柯文哲支持者把選票回流給侯友宜。

韓比喻，所有的槍都有兩種，一種是在運動比賽時砰一聲，選手往前跑聲音很大但沒有殺傷力的鳴槍，另外一種則是沒有任何聲音，狙擊手用的槍，直接打到敵人的心臟，柯文哲的這場選舉是空氣槍，沒有殺傷力。拜託大家把選票全部集中回來

另外，韓也向郭台銘董事長喊話，稱許郭是全台的首富、是成功的企業家，不要因為個人的愛、恨，在這場最重要的選舉，讓自己缺席，倘若讓中華民國輸掉這場選舉，那您（指郭董）算什麼？您應該把自己提昇，從一個成功的企業家成為一個偉大的愛國家。

2024大選倒數，6日選前最後黃金周，國民黨「台灣平安、人民侯康」桃園團結勝選晚會，於中壢區登場。正副總統候選人侯友宜、趙少康、黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚、立委候選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、不分區立委候選人謝龍介、柯志恩及黨籍桃園市議員出席，爭取桃園鄉親力挺國民黨。

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