妃常女力音樂祭登場　「台南查某子」大支新作首發

▲選前倒數最後一個黃金週末，立委陳亭妃6日晚上7時在草湖寮重劃區空地，盛大舉辦「妃妃姐姐の妃常女力音樂祭」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

選前倒數最後一個黃金週末，立法委員陳亭妃6日週六晚上7點在草湖寮重劃區空地，盛大舉辦「妃妃姐姐の妃常女力音樂祭」，完全延續此次選舉「妃常不政治！妃常嗨翻天」一貫的作風，推出以女性演唱者表演為主的年輕人指標音樂展演活動。

其中，最受矚目的就是台南子弟大支首次發表親自為陳亭妃譜寫的音樂作品「台南查某子」，這是一首由大支將自己眼中看見的陳亭妃，26年來不屈不撓、堅持奮鬥的心路歷程，用音符一點一滴刻劃出來的動人曲目，歌曲中呈現陳亭妃如何堅持自己、不改初衷，面對所有政治風雨，都能一路撐過，女性獨有的韌性，表露無遺。

歌詞中透露，「台南是我們永遠最摯愛的家鄉，台南女兒重擔扛肩上，已準備好，要帶領台南飛翔！」、「該溫柔時像母親，強硬時比男人堅定，能夠與大家風雨同行，是我一生最大最大榮幸。」完完全全就是陳亭妃一路以來政治歷程的寫照。再加上大支譜出動人的旋律，令現場聽眾無不陷入詞曲的世界中、如癡如醉，紛紛點頭跟著打拍子，產生一股專屬於妃常女力的強大共鳴。

陳亭妃指出，自己乍聽「台南查某子」這首歌曲時，真的感動不已！沒想到大支老師能以第三者旁觀的角度，將自己26年來從政的歷程、心靈的成長與堅持不變的初衷，描寫地維妙維肖，完全寫入心坎裡。大支就像自己的弟弟一樣，感謝他2012年就幫自己操刀競選歌曲「堅持台灣」，12年後再度為陳亭妃寫歌，完全是以他看到這26年陳亭妃的內心故事寫出這首歌。

「台南查某子」這首歌曲除了能聽出台南女兒對未來家園的展望、堅持守護台灣的理想，更增加一層內斂沉穩，經歷風霜仍堅毅前行的信念。陳亭妃強調，期待能用音樂感染人心，將自己堅持的理念推廣極大化，吸引更多不同族群的支持，共同為台灣譜出更好的未來。