王婉諭被激動民眾嗆「女兒白死」　時力：嚴厲斥責這種情緒發言

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）



記者杜冠霖／台北報導

時力黨主席王婉諭5日參加「老天鵝娛樂」直播，有激動觀眾打call in電話批評王，割頸案時草草一則臉書，「我覺得你女兒白死了。」不理性言論被主持人立刻制止，但仍引發討論。對此，時代力量表示，時力三位立委在立委問政評鑑都排入前十名，只問是非、不問顏色，對有人拿小燈泡事件當作政治攻擊的工具，嚴厲譴責這種情緒化的發言內容。

王婉諭5日參加「老天鵝娛樂」節目直播，有激動民眾call in電話表示，如果只是在野黨犯錯時吵的震天嘎響，割頸案時草草一則臉書，也沒有什麼記者會、上媒體，「我覺得你女兒白死了。」節目主持人長毛則立刻掛掉電話，並表示嚴厲斥責這樣的說法。

長毛表示，嚴厲斥責，討論政治要理性，可以有情緒跟自己的追求，但這種發言不能容忍，作為一個小孩的父親完全不能容忍。

對此，時代力量不分區立委候選人林依瑩表示，昨晚王婉諭委員參加網路節目時，又有人再度拿小燈泡事件當作政治攻擊的工具來批評，令人看了非常心疼與不捨，更要在此嚴厲譴責這種情緒化的發言內容。

林依瑩強調，時代力量創黨以來的問政立場就是只問是非、不問顏色，誰和黑金財團站在一起就監督誰，誰和中共稱兄道弟就罵誰，我們一直是秉持始專業、理性的問政風格。

林依瑩指出，近期立法院記者聯誼會公布的立委問政評鑑，王婉諭、陳椒華以及邱顯智三位委員都排入前十名，這證明了時代力量是最專業、最認真的國會問政團隊，很遺憾的是，社會上仍有人刻意扭曲或忽略這種可受公評的客觀事實，只為了獲取自己的政治正當性和選票利益。

林依瑩呼籲，距離大選投票日只剩下一個禮拜了，自己一定會和所有時代力量的夥伴、支持者努力地說、奮力地做，1月13日，懇請大家用手中的選票，和時代力量一起告別這種斷章取義、仇恨動員的選舉文化，共同為台灣打造一個更祥和、良善的社會。