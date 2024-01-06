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彰化藍綠催票衝刺！楊曜聰宗教力挺　黃秀芳大咖陪車掃　

▲選前衝刺。（圖／彰化縣立委候選人楊曜聰及黃秀芳競辦提供）

▲選前黃金周藍營宗教造勢。（圖／彰化縣立委候選人楊曜聰競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

選前黃金周，彰化藍綠第二選區(彰化市、花壇、芬園)立委候選人楊曜聰與黃秀芳加緊腳步催票，楊舉辦宗教文化祈福造勢大會，中華道教聯合總會與數千名支持鄉親到場相挺，旗海飄揚；黃秀芳則由總統府秘書長林佳龍陪同車隊掃街，沿路受到歡迎，林也呼籲用選票肯定好人才。

▲選前衝刺。（圖／彰化縣立委候選人楊曜聰及黃秀芳競辦提供）

▲選前黃金周藍營宗教造勢。（圖／彰化縣立委候選人楊曜聰競辦提供）

中華道教聯合總會今天上午先在建國陸橋旁的會場舉辦祈福儀式，由前立法院長王金平開香，兼任榮譽總會長的林滄敏表示，這場祈福活動是為了祈願中華民國國運昌隆、國泰民安；王金平也希望能兩岸和平，國家安全、社會安定、人民安心。楊曜聰指出，對手已經當了8年立委，彰化的重大建設依然牛步，令人失望，他重申，將爭取鐵路高架4年內動工，不然主動辭職，希望以認真負責的態度，爭取民眾認同，支持他進入立法院。

▲選前衝刺。（圖／彰化縣立委候選人楊曜聰及黃秀芳競辦提供）

▲總統府秘書長林佳龍陪同立委黃秀芳掃街。（圖／黃秀芳競辦提供）

而黃秀芳則在掃街前開箱了一盒民進黨國際事務部訂製送外賓的「美德餅乾」，餅乾由彰化市烘焙店家YOLO MOMENT選購台灣食材製作，不使用化學添加物，可愛吸睛程度爆表，要送給「最溫暖堅毅的好鄰居」黃秀芳。

長林佳龍說最後一個黃金周全力催票，彰化是搖擺州也是全國重中之重，而秀芳的第二選區又像是全國縮影，現在就是要把投票率催出來。過去他擔任台中市長、交通部長時，都是和黃秀芳並肩作戰，包括推動捷運綠線延伸到彰化、彰化鐵路高架化，呼籲用選票肯定好人才。

▲選前衝刺。（圖／彰化縣立委候選人楊曜聰及黃秀芳競辦提供）

▲▼選前黃金周，第二選區藍綠相互較勁。（圖／競辦提供）

▲選前衝刺。（圖／彰化縣立委候選人楊曜聰及黃秀芳競辦提供）

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