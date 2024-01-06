酸柯文哲是空氣槍！韓國瑜喊：熱鬧但不會贏　勸柯粉選票轉給侯康

▲侯康造勢現場。（圖／翻攝直播畫面）

記者陳韻如／桃園報導

今(6日)是總統大選前的黃金周首日，而國民黨候選人侯友宜晚上在桃園舉辦【台灣平安 人民侯康】造勢。韓國瑜致詞時，表示直言投柯文哲不會贏，還稱柯文著是空氣槍，「非常熱鬧但不會贏」，因此勸柯粉把選票轉頭侯康。

韓國瑜上台時表示，他只有三點要報告，第一，當賴清德說出中華民國憲法是災難時，他就已經沒有資格參選總統，「沒有中華民國保護，一個礦工小孩怎麼能當上副總統」，況且他現在還要參選總統，根本就是吃中華民國的飯，砸中華民國的鍋，斷中華民國的根，韓國瑜最後呼籲選民，「要用選票唾棄他」。

第二，支持柯文哲不是好不好的問題，是贏不贏的問題。韓國瑜提到，2004年連戰跟陳水扁選總統時，只差了2.9萬票，今天只要一瓶礦泉水灌到侯康嘴巴，就能活過來，贏得選舉，「結果現在一大堆水往柯文哲那裡倒，重點他不會贏」。

韓國瑜還以槍種舉例，表示槍有兩種，一種是比賽時所鳴的槍，聲音很大但沒有殺傷力，另一種是狙擊槍，直接打到敵人心臟，而話鋒一轉，大酸柯文哲是空氣槍，「非常熱鬧，但不會贏」，因此勸選民把選票轉投給侯康。

韓國瑜第三點便是要勸郭台銘回頭，他表示，郭董是全台首富，也是成功企業家，千萬不要因為個人的愛恨情仇，在這次保護中華民國最偉大的選舉中缺席，「如果你讓中華民國輸掉，你算什麼？」

韓國瑜喊道，「親愛的郭董，在中華民國旗子下，我們都很渺小微不足道」，他拜託郭董千萬不要缺席，「人生很短，幾十年就過去，用你最後一點力量，立刻回到台灣全力捍衛中華民國，支持侯康吧！」