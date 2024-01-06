快訊／新北水泥槽車「突衝入公園」駕駛受困　消防緊急鋸樹救援

記者郭世賢、趙蔡州／新北報導

新北市貢寮區6日晚間8點11分發生車禍事故，一輛水泥車行經興隆街、虎子山街涵洞旁路段時，不明原因衝入旁邊的公園內，直到撞上樹後才停下來，42歲王姓駕駛因此受困車內。

▲新北水泥槽車突衝入公園，駕駛雙腳卡住受困車內。（圖／記者郭世賢翻攝／下同）

警消趕到後，發現王男身體多處擦傷但意識清醒，由於雙腳卡住無法自行脫困，趕緊使用器械切割樹木，於晚間8點41分成功救出王男，隨即將人送往基隆長庚醫院治療。警方調查，王男酒測值為0，事故發生原因待釐清。