彰化5千人10分鐘拔光3萬條蘿蔔　畫面超震撼

文／中央社

芬園鄉農會今天舉辦免費拔蘿蔔活動，吸引5000人參加，3公頃約3萬條蘿蔔比去年更多，但仍不到10分鐘就被「秒殺」，鄉農會表示，明年與縣政府合作，讓活動更大、更好玩。

芬園鄉農會今天在彰南路一段818號旁約3公頃農地舉辦免費拔蘿蔔（菜頭）活動，參加人潮較往年更多，由於不限每人數量，「開拔」時間一到，親子老幼紛紛賣力拔起蘿蔔、去除菜葉後裝袋，雖然今年蘿蔔田較去年更大，蘿蔔一樣被「秒殺」。

▲芬園鄉農會舉辦免費拔蘿蔔活動，3萬條蘿蔔不到10分鐘就被「秒殺」。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



芬園鄉農會總幹事黃翊愷接受中央社記者訪問表示，去年規劃1公頃蘿蔔田，今年擴大到3公頃，以每公頃產量1萬條蘿蔔計算，約有3萬條供民眾免費拔，不過去年約1500人至2000人參加，今天則估有5000人共襄盛舉，因此所有蘿蔔不到10分鐘被拔光，重演去年情景。

黃翊愷說，現今都市化，今天不少住在台中市的父母帶小孩來「踩農地」，目前市面蘿蔔價格不貴，大家主要是來體驗農村樂趣，明年將與彰化縣政府合作規劃全新內容，包含好吃、好玩、好逛等，讓遊客多停留深入認識芬園農村，而不是拔完蘿蔔就離開。（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）芬園鄉農會今天舉辦免費拔蘿蔔活動，吸引5000人參加，3公頃約3萬條蘿蔔比去年更多，但仍不到10分鐘就被「秒殺」，鄉農會表示，明年與縣政府合作，讓活動更大、更好玩。

芬園鄉農會今天在彰南路一段818號旁約3公頃農地舉辦免費拔蘿蔔（菜頭）活動，參加人潮較往年更多，由於不限每人數量，「開拔」時間一到，親子老幼紛紛賣力拔起蘿蔔、去除菜葉後裝袋，雖然今年蘿蔔田較去年更大，蘿蔔一樣被「秒殺」。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷接受中央社記者訪問表示，去年規劃1公頃蘿蔔田，今年擴大到3公頃，以每公頃產量1萬條蘿蔔計算，約有3萬條供民眾免費拔，不過去年約1500人至2000人參加，今天則估有5000人共襄盛舉，因此所有蘿蔔不到10分鐘被拔光，重演去年情景。

黃翊愷說，現今都市化，今天不少住在台中市的父母帶小孩來「踩農地」，目前市面蘿蔔價格不貴，大家主要是來體驗農村樂趣，明年將與彰化縣政府合作規劃全新內容，包含好吃、好玩、好逛等，讓遊客多停留深入認識芬園農村，而不是拔完蘿蔔就離開。