　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「博弈專車」攬客誤揪刑警一起賭博　警破門攻堅逮38人送辦

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區一處職業鐵皮屋天九牌賭場，因地處田園間十分隱匿，賭場聘請司機駕駛「博弈專車」到定點載客，卻意外招攬到便衣刑警。三峽警方昨天（5日）大批警力持搜索票，前往鐵皮屋賭場攻堅，查獲5名賭場員工及33名賭客，並查扣現金賭資7萬多元、籌碼及賭具天九牌。

▲賭場博弈專車攬客攔到刑警，警方昨天攻堅查獲天九賭場。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲賭場博弈專車攬客攔到刑警，警方昨天攻堅查獲天九賭場。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，27歲的余男去年底租下這處位在鶯歌的鐵皮屋後，發現該處地處偏僻，不易招人注意，找來27歲的曾男負責清注，28歲的鄭男負責把風、42歲的鄭男及44歲的陳男擔任載客司機，合夥經營職業天九牌賭場，並透過熟客及在網路上招攬其他賭客，由於地處偏僻，賭客時常徹夜狂賭。

▲賭場博弈專車攬客攔到刑警，警方昨天攻堅查獲天九賭場。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲該鐵皮賭場地處偏僻，賭客時常徹夜狂賭。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽警方接獲情資，日前派警員前往鶯歌火車站埋伏，發現該輛「博弈專車」不斷來回載客，上前查看時，卻遭對方詢問「要上車玩一把嗎？」警員隨同到賭場觀察埋伏。經過多日蒐證後，昨天凌晨聲請搜索票，會同保大霹靂小組前往賭場攻堅。

▲賭場博弈專車攬客攔到刑警，警方昨天攻堅查獲天九賭場。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣賭具、賭資及帳簿。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方破門入內後，發現狹小的鐵皮屋內擠進了38人，經盤查現場賭客男女都有，年齡層20歲至65歲不等，多半從桃園及新北各地前來。警方現場查扣抽頭金1000元、籌碼1萬1500點、賭資72700元、賭具天九牌、籌碼、骰子、帳本及點鈔機。訊後，警方依賭博罪將余男等5人移送新北地檢署偵辦，33名賭客則依違反社秩法裁罰。

ET快訊
快訊／侯友宜挺進桃園大票倉！主辦喊：現場突破6萬人
快訊／北韓再「狂射60砲」　全落在緩衝區
妻活埋多天！日男摸冰冷遺體...顫抖：很冷吧對不起
到台灣出差「見3幕」後勁大　陸網點頭：有人情味
騎士遭輾「臟器外露」慘死　肇事駕駛下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「博弈專車」攬客誤揪刑警一起賭博　警破門攻堅逮38人送辦

35噸拖板車奪命右轉！單車騎士遭輾「臟器外露」亡　肇事駕駛下場曝

新北泰山國三生失蹤8天！家人PO網求助「非常擔心你」

高雄女駕駛撞樹亡！路中「詭異停留1分鐘」畫面曝　爆衝飛分隔島喪命

金湖年貨大街開幕！找嘸年貨民眾怨像夜市　主辦單位：滾動式調整

交往麻吉的國中女兒「帶回家激戰」　臨時工挨告得坐牢4月+賠50萬

5泰籍男女假觀光真運毒！　行李編織布藏3億海洛因...販毒罪起訴

超詭異！高雄女「驟停1分鐘」衝分隔島撞樹　早上才頭部創傷送醫

彩券行下注NBA...買2萬元槓龜　他藉口要領錢付帳「直接落跑」

再傳陸資招待旅遊！統促黨屏東分會攬鄉民赴陸爽玩　2幹部羈押禁見

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

孩子吃飯滑手機怎麼勸？　男曝台、美家長教育差異

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

「博弈專車」攬客誤揪刑警一起賭博　警破門攻堅逮38人送辦

35噸拖板車奪命右轉！單車騎士遭輾「臟器外露」亡　肇事駕駛下場曝

新北泰山國三生失蹤8天！家人PO網求助「非常擔心你」

高雄女駕駛撞樹亡！路中「詭異停留1分鐘」畫面曝　爆衝飛分隔島喪命

金湖年貨大街開幕！找嘸年貨民眾怨像夜市　主辦單位：滾動式調整

交往麻吉的國中女兒「帶回家激戰」　臨時工挨告得坐牢4月+賠50萬

5泰籍男女假觀光真運毒！　行李編織布藏3億海洛因...販毒罪起訴

超詭異！高雄女「驟停1分鐘」衝分隔島撞樹　早上才頭部創傷送醫

彩券行下注NBA...買2萬元槓龜　他藉口要領錢付帳「直接落跑」

再傳陸資招待旅遊！統促黨屏東分會攬鄉民赴陸爽玩　2幹部羈押禁見

楊晨熙杜拜跨年二人行「34萬全自己出」！沒跟老公收錢：來陪我圓夢

台中超級星期六！賴清德：若藍白國會過半「只會扯後腿」依賴中國

快訊／侯友宜挺進桃園大票倉！主辦喊：現場人數突破6萬人

快訊／北韓再次朝延坪島「狂射60砲」　砲彈全落在緩衝區

家庭逃生1216原則學起來　基隆消防攜手社區共創平安新年

基隆防火防災護居安宣導　社區居民體驗CPR、滅火技巧

苗博雅支持者反廢死挺侯友宜！　侯辦：道出多數民眾的心聲

王婉諭被激動民眾嗆「女兒白死」　時力：嚴厲斥責這種情緒發言

基隆Podcast暢談縮時千姿百態　攝影師方思堯公開私房秘境

赴港必住！開箱香港瑰麗酒店　房內、無邊際泳池看最美維港天際線　

社會熱門新聞

人妻喝爛醉隔天滿身怪味　怒告大樓總幹事

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

正妹裸下身醉倒路邊！淫狼口袋掏出內褲遭逮

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

夫劈4女聊3P、嫌妻不夠緊　正宮氣炸

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

才剛出院！高雄女「驟停1分鐘」再衝分隔島撞樹

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

喬駝背用嘴襲胸！性侵10少女　補教名師慘了

即／高雄民宅清晨火警！1男子燒成焦屍

東海女大生自撞頭部重創亡

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

少年逛街遇債主嘴秋　慘被4人圍毆

更多熱門

相關新聞

高雄女駕駛撞樹亡　路旁詭異停1分鐘畫面曝

高雄女駕駛撞樹亡　路旁詭異停1分鐘畫面曝

一名女駕駛今天（6日）下午三點左右，開車行經高雄市鼓山區中華一路圓環時，不明原因自撞路樹，消防人員將人救出後送醫仍宣告不治，而她出事前，將車子停在路中間，時間長達停1分鐘，整個過程十分詭異，當時的影片現在也曝光。

諷沈伯洋是「漆彈專家」　侯友宜：他保衛國家「就像打仗用掃把」

諷沈伯洋是「漆彈專家」　侯友宜：他保衛國家「就像打仗用掃把」

認同朱立倫改變國民黨　侯友宜：所以才提名警察選總統

認同朱立倫改變國民黨　侯友宜：所以才提名警察選總統

菜鳥車手彰化迷路險被撞　警追回阿北50萬

菜鳥車手彰化迷路險被撞　警追回阿北50萬

朱立倫：國民黨就是改革才提名侯康

朱立倫：國民黨就是改革才提名侯康

關鍵字：

鶯歌博弈專車天九牌影音

讀者迴響

熱門新聞

Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票點頭

百靈果凱莉才宣布當媽「爆私密片外流」！　搞笑回應

Albee主持《賀瓏夜夜秀》穿太低胸

台灣TOYOTA百萬初休旅今年停產

快訊／克里斯汀奧利弗墜機身亡！

日男網紅「手腳扭曲裝箱」慘死！曾侵犯未成年13次

孫燕姿妹妹斷絕姊妹關係：我已經累了

人妻喝爛醉隔天滿身怪味　怒告大樓總幹事

42歲前主播柳俊江疑燒炭輕生！　警消破門「證實已死亡」

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

孫燕姿姊妹「決裂2大原因曝光」！　過去埋怨PO文被挖出

正妹裸下身醉倒路邊！淫狼口袋掏出內褲遭逮

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援

撈回虎斑　過一晚家人腿上都長貓

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面