「博弈專車」攬客誤揪刑警一起賭博　警破門攻堅逮38人送辦

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區一處職業鐵皮屋天九牌賭場，因地處田園間十分隱匿，賭場聘請司機駕駛「博弈專車」到定點載客，卻意外招攬到便衣刑警。三峽警方昨天（5日）大批警力持搜索票，前往鐵皮屋賭場攻堅，查獲5名賭場員工及33名賭客，並查扣現金賭資7萬多元、籌碼及賭具天九牌。

▲賭場博弈專車攬客攔到刑警，警方昨天攻堅查獲天九賭場。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，27歲的余男去年底租下這處位在鶯歌的鐵皮屋後，發現該處地處偏僻，不易招人注意，找來27歲的曾男負責清注，28歲的鄭男負責把風、42歲的鄭男及44歲的陳男擔任載客司機，合夥經營職業天九牌賭場，並透過熟客及在網路上招攬其他賭客，由於地處偏僻，賭客時常徹夜狂賭。

▲該鐵皮賭場地處偏僻，賭客時常徹夜狂賭。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽警方接獲情資，日前派警員前往鶯歌火車站埋伏，發現該輛「博弈專車」不斷來回載客，上前查看時，卻遭對方詢問「要上車玩一把嗎？」警員隨同到賭場觀察埋伏。經過多日蒐證後，昨天凌晨聲請搜索票，會同保大霹靂小組前往賭場攻堅。

▲警方查扣賭具、賭資及帳簿。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方破門入內後，發現狹小的鐵皮屋內擠進了38人，經盤查現場賭客男女都有，年齡層20歲至65歲不等，多半從桃園及新北各地前來。警方現場查扣抽頭金1000元、籌碼1萬1500點、賭資72700元、賭具天九牌、籌碼、骰子、帳本及點鈔機。訊後，警方依賭博罪將余男等5人移送新北地檢署偵辦，33名賭客則依違反社秩法裁罰。