選前黃金周！　聽取基層心聲...謝衣鳯一早現身菜市場拜票　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第三選區立法委員謝衣鳯角逐連任，選前最後黃金周，今(6日)一早現身北斗果菜市場拜票，受到婆媽族的熱烈相迎，不少人都替她不捨，謝衣鳯認為，選舉是一時的，為民眾服務做事才是長遠的，大家應該更理智來抉擇立委與總統的人選。

▲立法委員謝衣鳯今現身菜市場拜票。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

進入選前黃金周，謝衣鳯今日清晨就在菜市場拜票，希望握緊每一隻雙手，可以獲得多一點支持，在市場拜票過程中，她也詢問民眾目前市場的情形，了解基層的心聲，同時發現，最近高麗菜價格比較低，但是品質卻是相當好，她也當起推銷員，大家宣傳，希望大家可以多買高麗菜，多多吃菜身體更加健康。

謝衣鳯接受聯訪時表示，在選戰最後時刻想要緊握選民的手，要了解地方民眾的心聲，雖然沒有總統、沒有行政院長、也沒有部長來助選，但她有基層的民意代表，並希望在這一次能夠支持力挺。

謝衣鳯指出，「對於輔選團隊感到非常抱歉」，看到對手的提出對她的言論，輔選團隊大家都是非常緊張，更是不捨，也希望可以做出相關的回應，但是她覺得已經經過這麼多次選戰的歷練，民眾應該更理智、更理性的來抉擇立委與總統的人選。

謝衣鳯強調，希望未來的政府是為人民來做事情，大家都可以支持了解民眾的心聲，願意承擔為民眾做事的心情，共同來贏得這次的選舉。