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藍營翻23年前無罪定讞舊案爆料　綠營江肇國傻眼：看不懂判決書

▲江肇國回應烏龍爆料。（圖／記者游瓊華攝）

▲江肇國砲轟藍營拿23年前無罪舊案烏龍爆料，大酸對手陣營看不懂判決書。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

國民黨台中立委候選人林家興今（5日）大動作北上召開記者會，指控民進黨台中立委候選人江肇國的父親、前議員江正吉，竊占國土、害人公司倒閉。民進黨籍立委候選人江肇國回應表示，父親江正吉早已獲法院判決無罪定讞，國民黨卻以錯誤資訊召開記者會，完全是為了抹黑挽救選情，也大酸同選區、藍營對手羅廷瑋突然落跑，嘲諷羅知道自己站不住腳，才不敢出席記者會。

▲國民黨立委參選人林家興。（圖／翻攝林家興臉書）

▲國民黨立委候選人林家興指控不同選區的綠營候選人江肇國的父親曾經竊占國有地。（圖／翻攝林家興臉書）

江肇國質疑，羅廷瑋本來在國民黨預告出席的記者會名單，今天怎麼又突然烙跑了？是因為知道站不住腳，臨時不敢來嗎？在選前勾結建商大做「烏龍爆料」，是不是知道拿錯誤的資訊開記者會才不敢自己出面指控？江肇國強調，針對今日所有召開記者會的林家興、羅廷瑋，他都會一一提告。

針對父親遭控收賄，江肇國指出，23年前法院已針對此案判決無罪定讞。並說判決書內容明確提及所有錄音檔內容都說江正吉分文不取。到底有何依據可以爆料指控他的家族竊占煉金？他也補充，國民黨跟本來今天要出席的羅廷瑋就是刻意隱瞞資訊，僅拿一篇報導就要開記者會指控，也不讓民眾知道還有二、三審皆無罪的判決，很明顯是惡意的抹黑指控。

被嘲諷落跑的羅廷瑋則回應，今天以籌備政見發表會為主，自己忙拜票行程跟政見發表，不知道為什麼採通上有他的名字，但相信黨內同志開記者會一定是有所本，應該是有備而來，也呼籲江肇國不要單單只是喊告，而是要跟民眾說清楚。

羅廷瑋強調，參選的人應該接受全民的檢視，既然已經參選就應該接受高度檢視，就像江肇國也爆料他家的牛肉麵店佔有國有地一樣。羅廷瑋也提到，自己家的牛肉麵店只是租客，但江的爸爸是有獲得利益，江肇國應該跟民眾解釋清楚。

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