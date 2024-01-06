民眾call in嗆王婉諭只監督在野黨「你女兒白死了」　王：錯誤解讀

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

時力黨主席王婉諭5日參加「老天鵝娛樂」直播，有激動觀眾打call in電話批評王，若只是在野黨犯錯時吵的震天嘎響，割頸案時草草一則臉書，「我覺得你女兒白死了。」不理性言論被主持人立刻制止、掛掉電話，王婉諭則回應，包含中嘉案、居住正義跟最低工資法都只有時力在監督，從何來說時力只監督在野黨、不監督執政黨，這樣的說法是錯誤解讀。

王婉諭5日參加「老天鵝娛樂」節目直播，有激動民眾call in電話表示，如果只是在野黨犯錯時吵的震天嘎響，割頸案時草草一則臉書，也沒有什麼記者會、上媒體，「我覺得你女兒白死了。」節目主持人長毛則立刻掛掉電話，並表示嚴厲斥責這樣的說法。

長毛表示，嚴厲斥責，討論政治要理性，可以有情緒跟自己的追求，但這種發言不能容忍，作為一個小孩的父親完全不能容忍。

對於民眾質疑，王婉諭回應，大家說時代力量監督在野黨很用力，但中嘉案、居住正義跟最低工資法都只有時代力量在監督，這些事情在立法院只有時代力量會質疑執政黨，因為時代力量從未跟財團利益掛勾，從何而來說時代力量只監督在野黨、不監督執政黨，這樣的說法是非常片面、錯誤解讀。

長毛也追問，新北餵藥案時，時代力量出了很多力，但割頸案似乎發聲少蠻多的？

王婉諭回應，兩個案子性質差非常大，餵藥案時在家長報案後，新北市府並沒有立即協助，這是讓大家最無力部分，大家在意的是為何連事實都沒有機會知道，報案後沒有任何調查跟檢測，如果有根本就錯過時間、如果沒有也難以釐清，當時是希望新北市府盡快啟動調查，包含錄影帶、協助家長釐清等等，這是家長最無力地方。

王婉諭表示，近期國中生死亡案件部分非常複雜，時代力量並沒有苛求校方少做什麼，對於老師跟學校的確很難接住這些人，包含心輔人力嚴重不足，這都是時代力量長期質疑之處，甚至幫派介入的問題，校方根本無力處理，這不只是地方、中央也要努力。