國民青年軍台南拜票　姚正玉：投藍，青年進職場不要上戰場

▲國民黨青年軍南下台南，陪同立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉至和緯黃昏市場拜票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨青年軍南下台南，陪同立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉至和緯黃昏市場拜票，姚正王表示，侯康配以「青年夥伴、國家未來」為主軸提出青年政策相關主張，她進入立法院一定全力促其實現、監督落實。

姚正玉5日下午由國民黨青年部主任陳克威、不分區立委候選人廖怡琇、丁瑀、新北青工總會長葉瀚謙、新竹市議員吳旭豐等一行至和緯市場、向攤商、採買民眾拉票、親切互動，拜託大家1/13總統支持3號侯友宜、立委支持1號姚正玉、政黨票投9號國民黨。

姚正玉表示，青年力量崛起，國家才能往前走。侯康配提出的青年政策五大主張，包括第一、青年發展署從教育部移撥至國發會，提升青年事務的跨部會協調、第二、召開青年國是會議，並以未來10年國家重大施政方向為主題。第三、擴大公共政策網路參與平台參與機制，。第四、續推18歲公民權，擴大青年參與機會。最後是提供初入職場青年每年50萬意外險，持續2年，包括意外險、意外傷害醫療實支實付、職業傷害險，照顧190萬名剛入社會的青年。

此外，青年關心的兵役問題，姚正玉指出，侯友宜提出的「3D戰略」：嚇阻、對話、降低風險等內涵，堅持應以和平方式解決兩岸歧異，透過交流化解衝突，兩岸穩定下來，風險就可以降低，屆時軍備、義務役就可以適度調整。

姚正玉說，兩岸要和平，台灣不能選擇戰爭，要讓青年進職場，不要上戰場。唯有票投侯康配，才能讓台海安定，台灣安全，國際放心。未來，她進入國會，一定督促落實相關青年政策。