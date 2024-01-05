倒楣男找42人合資16萬買六合彩　下注選16個號碼竟「1個都沒中」

▲港男找42友人合資買六合彩，下注16號碼竟1個都沒中。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者趙蔡州／綜合報導

香港有一名男子為了圓發財夢，近日找了另外42名朋友合資，43人砸了4萬元港幣（約新台幣15.8萬元）買六合彩，一次投注了16個號碼，不料最終沒有對中任何獎項，甚至連1號碼都沒中，堪稱真人版地獄倒楣鬼。

根據香港《星島頭條》報導，香港六合彩新年金多寶4日開獎，頭獎獎金上看8000萬港幣（約新台幣3.17億元），高額的獎金吸引許多民眾下注試手氣。六合彩史上最高獎金為1.69億港幣，大約新台幣6.7億元。

有一名男子為了中獎發大財，特別找了另外42名友人合資，43人總共砸了4萬元港幣（約新台幣15.8萬元）一次投注了16個號碼，結果最後竟然1個號碼都沒有對中，讓43人瞬間傻眼。

▲港男投注的16個號碼跟六合彩4日開出的號碼「完美閃避」。（圖／翻攝自LIHKG論壇）

報導指出，六合彩4日開出的號碼是2、3、19、34、37、46，特別號碼32。而男子合資買的16個號碼是7、9、12、13、14、16、23、24、29、30、36、38、39、45、47、49，下注金額高達40040港幣。

消息一出立刻引發網友熱議，有人笑說，「這樣也行，巧妙地避開了所有號碼」、「42個戰友都是倒楣鬼」、「明燈，快跟我說，你下期買什麼」、「買16號碼1個都沒中，這個機率也太低了吧」、「老哥，下買什麼號碼，提前講一聲吧」。