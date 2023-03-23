「今彩539神準明牌包中」他誤信話術匯6萬　還要加碼被勸阻

▲里港警分局高樹分駐所員警王冠閔、江秉修會同郵局人員成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹一名23歲黃姓男子為追求今彩539明牌，加入臉書號稱可報明牌超火神準的社團，竟一步步踏入詐騙集團「話術」陷阱。在遭騙新台幣6萬元後，竟聽信對方話術欲再匯款6萬，幸得高樹郵局行員臨櫃關懷提問發現有異，聯絡里港警分局高樹分駐所員警及時到場成功攔阻。

里港警分局高樹分駐所員警王冠閔、江秉修於21日中午接獲高樹郵局行員通報，有民眾疑遭詐騙。經員警到場了解，原來黃男加入臉書某個號稱報今彩539明牌超神準社團，詐騙集團成員打著「報精準號碼牌 」、「百分百中獎」的旗幟引誘黃男加入報牌line群組，並陸續以「入會費」1萬元、「儲值費」5萬元等話術誆騙他匯款。

黃男依對方指示匯款6萬元後，詐騙集團食髓知味，竟又以話術誆稱再匯款新台幣6萬元，就可以領取百分百中四星的號碼牌。

他信以為真，急赴高樹郵局欲臨櫃匯款，幸機警行員關懷提問驚覺有異，通報高樹分駐所員警處理，員警一眼看出這是詐騙並以自身專業向被害人說明，順利讓男子相信遇上詐騙集團打消匯款念頭，「警」、「郵」合作，成功阻詐新台幣6萬元整。

里港警分局分局長何明祥表示，「網路」或「網友」所傳「明牌」或來路不明的中獎管道，網路上標榜「包中」、「穩賺不賠」、「高報酬低風險」的中獎方案就是有詐，請民眾切勿輕信，如民眾有可疑遭詐疑慮，謹記「一聽、二掛、三查證」步驟並撥打165反詐騙專線以防受騙。