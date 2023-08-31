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13縣市同步抓選舉組頭67人　他被抄現出金500萬...因不會轉帳

▲▼電信偵查大隊在全國13縣市同步抓六合彩組頭67人，下注金額逾202億，查扣現金1千多萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼電信偵查大隊在全國13縣市同步抓六合彩組頭67人，下注金額逾202億，查扣現金1千多萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

明年一月總統、立委選舉在即，各地陸續傳出選舉賭盤，刑事局電信偵查大隊8月初連續3天同步掃蕩全國13個縣市、102處六合彩簽注站，逮捕67名組頭，經由簽單紀錄，去年8月至今下注金逾202億元，警方搜索組頭處所時，大多數都只搜出1、20萬元，其中台南的61歲蘇姓組頭家裡櫃子竟藏有500多萬現金，一問之下，原來他不會轉帳，都是現金交易，67人全依賭博罪嫌送辦，後來不到10人交保，其他人全請回。

▲▼電信偵查大隊在全國13縣市同步抓六合彩組頭67人，下注金額逾202億，查扣現金1千多萬元。（圖／民眾提供，下同）

電信偵查大隊為防制境外勢力介入選情，淨化選前治安，規劃「0807全國地區賭博專案」以六合彩網路簽賭網站進行查緝，根據以往經驗，選舉賭博都會依附在六合彩進行，因此鎖定六合彩組頭，深入追查發現「聯新」等網站是透過層層不同權限帳號，進行管理及吸收賭客，並將網站伺服器主機架設於境外，規避警方查緝。

▲▼電信偵查大隊在全國13縣市同步抓六合彩組頭67人，下注金額逾202億，查扣現金1千多萬元。（圖／民眾提供，下同）

警方在3天內同步追查全國13個縣市、102個處所，逮捕67名組頭，包括新北市勞姓男子等8人、桃園徐姓男子、台中林姓男子等18人、台南蘇姓男子等11人、高雄龔姓男子等7人、新竹黃姓男子、苗栗羅姓男子等3人、雲林陳姓男子等5人、嘉義何姓男子等5人、屏東吳姓男子等4人、花蓮吳姓女子、台東王姓女子、金門董姓男子等2人。

▲▼電信偵查大隊在全國13縣市同步抓六合彩組頭67人，下注金額逾202億，查扣現金1千多萬元。（圖／民眾提供，下同）

警方共出動逾300名警力，查扣電腦主機55台、行動電話55支、筆電7台、平板4台、投注帳單165張、帳冊15本、傳真機1台、點鈔機3台及銀行存簿等贓證物，現金1086萬元，其中台南的蘇姓組頭、金門的羅姓組頭，分別被查扣現金500多萬元、400多萬元，2人的理由是不會轉帳，全案依刑法經營賭博罪嫌移送各地檢署偵辦。

▲▼電信偵查大隊在全國13縣市同步抓六合彩組頭67人，下注金額逾202億，查扣現金1千多萬元。（圖／民眾提供，下同）

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