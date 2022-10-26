淨化選前治安！南警破獲大型六合彩簽賭站　月金流5千多萬

▲台南市警五分局破獲月金流5千5百多萬元六合彩職業簽賭站，現場查獲45歲劉姓男子等5人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為淨化選前治安阻斷不法分子開立選舉賭盤，企圖擾亂清廉選風，市警五分局破獲月金流5千5百多萬元六合彩職業簽賭站，現場查獲45歲劉姓男子等5人，查扣新台幣9萬餘元、犯罪用傳真機7台、電腦7台、列表機3台、手機7支、銀行存簿7本及帳表1份等贓證物，訊後依賭博罪嫌移請台南地檢署偵辦。

台南市警五分局月前破獲天九牌職業賭場，查獲負責人、把風及賭客計有32名，經循線擴大溯源追查，發現其中劉姓犯嫌另在他處經營頗具規模之六合彩職業簽賭站，經長期蒐證並報請台南地檢署檢察官錢鴻明指揮偵辦，認時機成熟，聲請搜索票獲核發後，25日晚上與刑警大隊毒品查緝中心共同執行攻堅搜索，當場查獲劉姓主嫌及在場4名員工正在收取六合彩牌支，並查扣新台幣9萬餘元、犯罪用傳真機7台、電腦7台、列表機3台、手機7支、銀行存簿7本及帳表1份等贓證物。

經了解該六合彩簽賭站組織綿密，分工細緻，員工自傳真機接收牌支後，立即輸入電腦程式彙整後再發送，簽賭金額龐大，經員警初步檢視計算電腦內之賭金出入，1個月內即有新台幣5千5百萬餘元收支，堪稱近期台南地區破獲賭資最多之六合彩簽賭站。

五分局長洪頂力表示，為維護選前治安狀況，使九合一選舉順利進行，將持續配合警政署政策，針對境外資金或選舉賭盤，企圖擾亂國內選舉狀況，第五分局將積極查辦、絕不寬貸，嚴防不法勢力介入選情，穩定選前治安環境，讓大選順利進行。