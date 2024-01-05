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肯德基超殺午茶79元！「雙蛋撻+QQ球+綠茶」網：價格打爆隔壁棚

▲▼肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基推出的超殺午茶組合，可吃到冬季限定新品「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

這次不藏了！人氣速食肯德基先前「隱藏優惠碼」被網友挖出瘋傳，「12顆蛋撻+20塊雞塊」47折只要359元，不過礙於份量龐大只能多人享用；如今再推出超殺午茶組合，「原味蛋撻+金燦鹽之花可可蛋撻+雙色QQ球+小杯綠茶 」全部帶走只要79元，直接現省百元鈔，且份量輕巧更能隨時享用，讓網友也讚「很可以！」、「這價格打爆隔壁棚！」

▲▼肯德基這次優惠不藏了！「原味蛋撻+金燦鹽之花可可蛋撻+雙色QQ球+小杯綠茶 」全部只要79元，現省百元鈔。（圖／翻攝自KFC官方臉書）

▲肯德基這次優惠不藏了！「原味蛋撻+金燦鹽之花可可蛋撻+雙色QQ球+小杯綠茶 」全部只要79元，現省百元鈔。（圖／翻攝自KFC官方臉書）

肯德基先前隱藏代碼被網友挖出後瘋傳，這次直接在官方臉書PO文昭告「不藏惹~不藏惹~不跟你客氣了！」推出史上最強法式午茶組合，讓消費者為忙碌生活帶來療癒，「原味蛋撻+金燦鹽之花可可蛋撻+雙色QQ球+小杯綠茶」原價179元，組合優惠只要79元，等於直接現省百元鈔，超級划算。

超狂午茶等於能一次享用兩種不同口味蛋撻，其中「金燦鹽之花可可蛋撻」是不久前推出的限定新品，以經典163層酥脆原味蛋撻，覆蓋絲滑可可慕斯，帶來剛好的苦甜風味 ，同時搭配來自法國嚴選食材「鹽之花」，再灑上金燦鹽之花可可黑巧杏仁酥餅，甜鹹交織的多層次滋味，入口即化。

這款午茶優惠組合自即日起至1/22，限定在「網路訂餐」點購，或是透過「PK APP」預定快取或外送。網友看了也紛紛表示「很可以！」、「這組合79元真的很不錯耶」、「可以吃到兩種蛋撻很讚」、「這價格打爆隔壁棚！」

▲肯德基「隱藏代碼」先前被網友挖出瘋傳，12顆原味蛋撻＋20塊上校雞塊只要359元。（圖／翻攝自TitTok @user9360914300502）

而先前瘋傳的隱藏代碼優惠，只要在門市的智慧自助點餐機，或透過網路訂餐，輸入「23951」就能買到「12顆原味蛋撻＋20塊上校雞塊」，原價750元的商品，優惠後只要359元，等於一口氣下殺47折，優惠碼還能使用到1/31。

除此之外，麥當勞即日起至1/16 也祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「10NUG」，就有「金黃地瓜條」、「10塊麥克雞塊」、「勁辣香雞翅」、「經典那堤（冰、熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用。

▲頂呱呱推出3大限定套餐，下殺6折起。（圖／業者提供）

而人氣速食頂呱呱即日起至1/14推出「3大開啟好雞運下殺6折起」優惠餐，包括「滿福雞塊新春餐」，內含24塊阿勇雞塊、2杯中杯可樂系列只要199元；還有「新春6塊雞餐」吃得到3塊原味炸雞、3支原味雞腿；「炎上雞翅新春餐」內含2塊辣味炸雞、4支辣味雞翅，299元就能吃到。

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