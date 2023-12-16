摩斯「地瓜拿鐵」優惠倒數！極上燒肉蛋堡回歸　冬季暖心品一次看

▲摩斯漢堡推薦黃金地瓜系列新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冷氣團報到，摩斯漢堡今（16）日也在粉專推薦「暖心夯吉」商品，其中月初剛上市的「黃金地瓜拿鐵」售價80元，在12月17日前都有5元折扣，等於一杯優惠價75元；同步還有剛回歸的「極上燒肉蛋堡」，在MOS Order APP搭配大杯紅茶組合，原價140元，優惠價115元。

天冷吃地瓜暖心又暖胃，摩斯漢堡推薦多款「暖心夯吉」地瓜系列商品，其中「黃金夯地瓜」5顆原價60元，套餐加購價55元；還有3顆組合原價45元，套餐加購價40元。

▼摩斯漢堡推薦「黃金夯地瓜」商品。（圖／業者提供）

而新上市的「黃金地瓜拿鐵」，選用產自巴布亞新幾內亞及印度的「摩斯澳式精選咖啡豆」，經水洗法處理中深度烘焙，在澳洲烘焙後新鮮直送台灣，經摩斯專業嚴選後沖泡，加入新鮮牛奶，再以「台農57號地瓜」精心調配的香甜烤地瓜醬襯托風味，讓咖啡和濃郁奶香中蘊藏著堅果香氣，與地瓜焦糖甜香交織，風味迷人。

「黃金地瓜拿鐵」也祭出新品促銷，活動邁入倒數2天，12月17日前至門市消費中杯「黃金地瓜拿鐵」，原價80元，可享5元折扣優惠，一杯75元即可享用高品質地瓜拿鐵。

▼「黃金地瓜拿鐵」原價80元，12月17日前可享5元折扣優惠。（圖／業者提供）

不喝咖啡的人，也可以選擇「黃金地瓜冰奶茶」，採用摩斯經典紅茶為基底調配，加入台農57號地瓜特製烤地瓜醬，搭配100%純淨優質牛乳，以完美比例調合，茶湯與香醇牛奶交融，加上地瓜焦糖香氣點綴，售價70元，奶茶控必嚐鮮！

▼「黃金地瓜冰奶茶」採用摩斯經典紅茶為基底調配，奶茶控必嚐鮮。（圖／業者提供）

除此之外，摩斯漢堡「極上燒肉蛋堡」在昨15日回歸，將經典摩斯燒肉片層層蓋在酥脆雞蛋天婦羅上，夾入麵包漢堡，淋上香濃起司醬，搭配山葵美乃滋，肉質軟嫩的牛肉片香甜馥郁，與雞蛋交織出濃郁美味，配上香濃起司醬提升風味，層次令人驚豔。

▲「極上燒肉蛋堡」組合優惠券只到12月17日，可兌換至12月31日。（圖／翻攝自MOS Order APP）

「極上燒肉蛋堡」售價100元，如今在MOS Order APP推出「極上燒肉蛋堡+大杯紅茶（冰熱任選）」搶先購組合優惠，原價140元，特價115元，優惠券數量有限，售完為止，可搶購至12月17日，使用期限至12月31日。

●肯德基蛋撻告白禮盒、超殺隱藏優惠碼

人氣速食肯德基近來則推出期間限定「蛋撻告白禮盒」！即日起購買「金燦鹽之花可可蛋撻禮盒」或「雙色蛋撻禮盒」，就能獲得期間限定的獨家聖誕限定包裝，上頭寫著「一目見た ときから 君が好きです」（中譯：我喜歡你，從第一眼開始就喜歡你了）超浪漫。

12月25日前在官網訂餐，還有蛋撻禮盒午茶優惠，限定每日下午2點～5點透過官網預訂快取或外送，購買「雙色蛋撻禮盒」 (原味蛋撻x3 + 金燦鹽之花可可蛋撻x3) 就加贈1顆原味蛋撻；購買原味蛋撻禮盒(原味蛋撻x6) 就送1顆金燦鹽之花可可蛋撻。

▲▼肯德基推出「蛋撻告白禮盒」有獨家限定包裝。（圖／業者提供）

「金燦鹽之花可可蛋撻」單顆售價53元，6顆裝禮盒售價288元；想一次品嚐兩種口味，也可以購買「雙色蛋撻禮盒」（原味x3+鹽之花可可x3）售價264元。

原味蛋撻控還能使用網友瘋傳的「隱藏代碼」，只要輸入「23951」就能買到12顆原味蛋撻＋20塊上校雞塊，原價750元的商品優惠價只要359元，等於一口氣下殺47折，換算下來一顆蛋撻只要12元，優惠碼還能使用到明年1月31日，非常划算。

▲肯德基隱藏優惠碼「23951」，12顆原味蛋撻＋20塊上校雞塊，超殺特價359元。（圖／記者林育綾攝）