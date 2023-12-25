　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯紅茶買20送20杯！紅茶鐵粉元旦必搶　還有套餐「買5送1」

▲▼摩斯漢堡，摩斯，摩斯門市，摩斯漢堡門市。（圖／記者林育綾攝）

▲摩斯紅茶鐵粉必搶！元旦推出「買20杯送20杯」。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

摩斯紅茶鐵粉快來！摩斯漢堡的冰紅茶長期來受到歡迎，甚至有網友戲稱是「被漢堡耽誤的紅茶店」，如今在MOS Order APP「安心取溫馨送」推出大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，將於1/1元旦開搶。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡在MOS Order APP「安心取溫馨送」，元旦推出大杯冰紅茶「買20杯送20杯」。（圖／業者提供）

摩斯漢堡在MOS Order APP「安心取溫馨送」推出多種優惠，首波元旦先推大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，紅茶鐵粉必搶。此外還有熱銷飲料、點心、早餐、主餐各式組合，2024年1月1日～2月15日開賣，像是「低碳植米薑燒珍珠堡及摩斯雞塊套餐」組、「摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐」組，都是「買5送1」；早餐雙人分享餐組，優惠價149元，午茶點心熱銷第一「黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」組買5送1，都可分批取。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲▼還有其他主餐「買5送1」，可趁機囤一波。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

另外因應跨年，實體門市也釋出優惠，即日起至1月1日，早餐時段買「摩斯豬排堡+中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡+大杯冰紅茶」，優惠價每組89元。而多人分享餐優惠價每套299元，內含「低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅1份、摩斯雞塊1份、大杯冰紅茶2杯」。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲同步也有早餐優惠。（圖／業者提供）

喜歡摩斯雞塊的人可選擇點心盒，優惠價299元，內含「摩斯雞塊3份、方塊薯餅2份、大杯冰紅茶2杯」；咖啡控也有中杯拿鐵咖啡或卡布奇諾「2杯優惠120元」，也可每杯加10元，升級中杯黃金地瓜拿鐵。

▼多人分享餐優惠價299元也相當划算。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

除此之外，超商也針對節慶推出咖啡飲品優惠，7-ELEVEN即日起至12月29日於「OPEN POINT行動隨時取」推出CITY咖啡飲品組合好康，包括「CITY CAFE特大杯系列美式/拿鐵任選12杯580元」、「CITY CAFE西西里風系列咖啡任選12杯670元」、「CITY TEA經典純奶茶／純奶青任選12杯400元」、「CITY CAFE風味拿鐵系列熱飲任選12杯470元」。

▲7-11祭出指定咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN實體門市在今（12/25）也有限定的「買2送2」，包括CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶（現萃茶為限定門市販售）可享「同品項買2送2」；加碼再憑icash 2.0、icash Pay支付結帳，即可享霜淇淋任選買1送1、思樂冰大杯買1送1。

ET快訊
民進黨宣傳車墜落！　翻車畫面曝
少了庹宗康、炎亞綸　《營業中3》首集收視率曝
陽明爆25萬張大量跌停作收　萬海跌9%
快訊／葉克膜搶救中！　國三生遭割頸命危
國中生被割頸命危！　新北教育局回應了
快訊／衝突原因曝！　國三生遭割頸命危
快訊／15歲學生遭割脖命危　校方回應了
謝金燕49歲生日怒了！突宣布「跨年拒再用道具表演」　崩潰揭原

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時3天！超商美式下殺27元爽喝　結帳滿額「直接免費喝2杯」

美廉社推「威士忌咖啡」！大人系拿鐵限量1萬組　跨年酒類2瓶9折

摩斯紅茶買20送20杯！紅茶鐵粉元旦必搶　還有套餐「買5送1」

當眾熱舞、酒醉告白瘋跨年！「能量飲料」灌下去嗨玩一整夜

蝦皮購物「聖誕驚喜免運馬拉松」　即日起99元起免領券、免運無限次

有大薯、雞塊！麥當勞「7大品項買1送1」爽吃7天　玉米湯還免費喝

迎戰飲酒旺季「最強打擊酒駕聯盟」組隊！1500家熱炒＋餐酒館「代駕叫車」即享優惠

身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　今天免費爽喝超商咖啡

聖誕節限定！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」限時1天喝

加肉片、米血糕！　雙月食品社「2款麻油鮮食」超商開吃了

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

限時3天！超商美式下殺27元爽喝　結帳滿額「直接免費喝2杯」

美廉社推「威士忌咖啡」！大人系拿鐵限量1萬組　跨年酒類2瓶9折

摩斯紅茶買20送20杯！紅茶鐵粉元旦必搶　還有套餐「買5送1」

當眾熱舞、酒醉告白瘋跨年！「能量飲料」灌下去嗨玩一整夜

蝦皮購物「聖誕驚喜免運馬拉松」　即日起99元起免領券、免運無限次

有大薯、雞塊！麥當勞「7大品項買1送1」爽吃7天　玉米湯還免費喝

迎戰飲酒旺季「最強打擊酒駕聯盟」組隊！1500家熱炒＋餐酒館「代駕叫車」即享優惠

身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　今天免費爽喝超商咖啡

聖誕節限定！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」限時1天喝

加肉片、米血糕！　雙月食品社「2款麻油鮮食」超商開吃了

以色列72小時內陣亡15人！總理稱「代價沉重」　將加強打擊哈瑪斯

李玟遭霸凌「大家曾說幫討公道」！離世5個月0消息　楊培安怒開砲

趙少康嗆要廢死就要立法　不敢訂政策又不死刑就是「藐視法律」

SBS歌謠紅毯／(G)I-DLE雨琦、舒華性感露酥肩　霸氣：姐美就行了～

村上宗隆14歲就在台開轟　恩師分享練打轟破屋頂事蹟

謝志忠宣傳車墜落影片曝！會車無護欄保護　摔10公尺邊坡

阿里山林鐵歡慶通車111年　喜迎北門車站整修啟用+生態列車發表

女子刷短片！意外看到丈夫還有「2妻3孩」　怒告小三小四

女團「幻藍小熊」獻唱送暖　結果團長自己被逼哭

元旦連假1服務不打烊！中華郵政「快捷郵件包裹」照常投遞

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

消費熱門新聞

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

口碑行動力爆品年前最大優惠來了

皮膚科醫生統計「最狠保養」公開

麥當勞「7大品項買1送1」爽吃7天

超商今天大杯美式／拿鐵買2送2！

年末換新「一物」立即擁有好人緣

囤起來！全聯咖啡30款「買1送1」

咖啡濾掛沖泡買1送1　全台通路激省優惠

蝦皮購物即日起99元起免領券、免運無限次

限時7天！超商4大咖啡飲品組合優惠

超商爽吃「2款現烤新品」

今天就買！超商咖啡買2送2、霜淇淋買1送1

紅茶鐵粉必搶！摩斯冰茶買20送20

雙月食品社2款麻油鮮食超商開吃了

更多熱門

相關新聞

南京東路10年摩斯換址「沒座位了」　服飾店年捧276萬卡位舊店

南京東路10年摩斯換址「沒座位了」　服飾店年捧276萬卡位舊店

南京東路五段10年「摩斯漢堡」歇業，該由連鎖女裝店「keyＷear」每年276萬元租金接手。有趣的是，摩斯並非撤出該商圈，而是搬到前方120公尺處，店面小了一半以上，並定位成外帶店，顯見連鎖餐飲集團也在評估省租金。

麥當勞APP豪發優惠券！大薯、雞塊買1送1

麥當勞APP豪發優惠券！大薯、雞塊買1送1

麥當勞「薯條加濕器」越聞越想吃

麥當勞「薯條加濕器」越聞越想吃

摩斯新品「地瓜拿鐵」優惠倒數2天

摩斯新品「地瓜拿鐵」優惠倒數2天

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

關鍵字：

摩斯漢堡摩斯摩斯紅茶冰紅茶速食優惠

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住進醫院2個月

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

快截止了！　8張千萬發票沒人領

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面