摩斯紅茶買20送20杯！紅茶鐵粉元旦必搶　還有套餐「買5送1」

▲摩斯紅茶鐵粉必搶！元旦推出「買20杯送20杯」。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

摩斯紅茶鐵粉快來！摩斯漢堡的冰紅茶長期來受到歡迎，甚至有網友戲稱是「被漢堡耽誤的紅茶店」，如今在MOS Order APP「安心取溫馨送」推出大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，將於1/1元旦開搶。

▲摩斯漢堡在MOS Order APP「安心取溫馨送」，元旦推出大杯冰紅茶「買20杯送20杯」。（圖／業者提供）



摩斯漢堡在MOS Order APP「安心取溫馨送」推出多種優惠，首波元旦先推大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，紅茶鐵粉必搶。此外還有熱銷飲料、點心、早餐、主餐各式組合，2024年1月1日～2月15日開賣，像是「低碳植米薑燒珍珠堡及摩斯雞塊套餐」組、「摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐」組，都是「買5送1」；早餐雙人分享餐組，優惠價149元，午茶點心熱銷第一「黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」組買5送1，都可分批取。

▲▼還有其他主餐「買5送1」，可趁機囤一波。（圖／業者提供）



另外因應跨年，實體門市也釋出優惠，即日起至1月1日，早餐時段買「摩斯豬排堡+中杯摩斯咖啡」或「胡麻豚燒福堡+大杯冰紅茶」，優惠價每組89元。而多人分享餐優惠價每套299元，內含「低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅1份、摩斯雞塊1份、大杯冰紅茶2杯」。

▲同步也有早餐優惠。（圖／業者提供）

喜歡摩斯雞塊的人可選擇點心盒，優惠價299元，內含「摩斯雞塊3份、方塊薯餅2份、大杯冰紅茶2杯」；咖啡控也有中杯拿鐵咖啡或卡布奇諾「2杯優惠120元」，也可每杯加10元，升級中杯黃金地瓜拿鐵。

▼多人分享餐優惠價299元也相當划算。（圖／業者提供）

除此之外，超商也針對節慶推出咖啡飲品優惠，7-ELEVEN即日起至12月29日於「OPEN POINT行動隨時取」推出CITY咖啡飲品組合好康，包括「CITY CAFE特大杯系列美式/拿鐵任選12杯580元」、「CITY CAFE西西里風系列咖啡任選12杯670元」、「CITY TEA經典純奶茶／純奶青任選12杯400元」、「CITY CAFE風味拿鐵系列熱飲任選12杯470元」。

▲7-11祭出指定咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）



7-ELEVEN實體門市在今（12/25）也有限定的「買2送2」，包括CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶（現萃茶為限定門市販售）可享「同品項買2送2」；加碼再憑icash 2.0、icash Pay支付結帳，即可享霜淇淋任選買1送1、思樂冰大杯買1送1。