元旦「7大速食優惠」快看！麥當勞雞塊買10送10　肯德基蛋撻只要12元

▲麥當勞歡樂送網路訂餐限定，只要輸入優惠碼「10NUG」，即可享金黃地瓜條、10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、經典那堤「同品項買1送1」。（示意圖／麥當勞提供）



記者周姈姈／台北報導

2024新年到！新年第一天當然要好好吃一頓，以下整理7大速食優惠懶人包，麥當勞10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅等直接下殺「買1送1」，而蛋撻控也有福了，現在竟有隱藏優惠代碼，使用代碼即可享「12顆原味蛋撻+20塊上校雞塊」特價359元，等於單顆蛋撻只要12元，趕快把握便宜開吃。

●麥當勞

麥當勞歡樂送網路訂餐限定，即日起至1月16日止，輸入優惠碼「10NUG」，即可享金黃地瓜條、10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、經典那堤（冰／熱）「同品項買1送1」。

●肯德基

肯德基即日起至1月22日推出「秋高氣爽胃口好」多組優惠碼，針對個人獨享、雙人同享、多人揪團、點心等都有組合下殺，最低4折起。

除了上述多組優惠碼之外，其實還有隱藏代碼！根據本站報導《肯德基「隱藏代碼」被挖出瘋傳！蛋撻12元、31元吃烤雞可用到明年》，隱藏代碼有「23951－中華送禮神氣」，只要在點餐機台輸入「23951」，就會跳出「12顆原味蛋撻+20塊上校雞塊」特價359元的選項，蛋撻單點原價45元，搭配該優惠換算下來單顆只要12元，蛋撻控一定要點。

▲記者實測隱藏版「23951」優惠碼確實可以使用，輸入完畢就會跳出「12顆原味蛋撻+20塊上校雞塊」特價359元的選項。（圖／記者林育綾攝）



記者也至肯德基實測，「23951」優惠碼確實可以使用，只要到自助點餐機台，在左列選單按下「優惠代碼」，再輸入該組代碼後，後就會出現12顆原味蛋撻，加上配餐上校雞塊分享盒（20塊）組合，特價359元。不過這組優惠碼僅限在「自助機台」或是透過官網「預定快取」可以使用，外送不適用。

▲肯德基蛋撻受到許多消費者喜愛。（示意圖／記者林育綾攝）



另外還有「13433」可以買到2塊義式香草烤雞+1顆蛋塔只要107元，等於一塊烤雞只要31元；輸入「40563」可以用149元買到2塊咔拉脆雞、2顆原味蛋塔，搭配小杯百事可樂；「40426」能以69元買到2顆蛋塔、地瓜球和一杯小杯飲料。

●漢堡王

漢堡王即日起至2月15日推出「冬季優惠券」，共有12款商品可享買1送1，品項為4塊雞塊、小華堡、小洋圈、經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、薯條（中）、西部小華堡、可樂（大）、七喜（大）、激浪（大）、橘子汽水（大）、檸檬紅茶（大）。

●達美樂

達美樂新品「重磅牛排海陸四喜」大披薩外帶特價449元、中披薩外帶特價299元；另外還有「聖誕新年套餐」，內含重磅牛排海陸四喜大披薩+一般口味大披薩+香烤腿排3片+巧克力珍珠滋心披薩+1.25l可樂1瓶，只要1199元，外帶外送皆可。

▲達美樂新推「重磅牛排海陸四喜」披薩，結合「黑胡椒牛排、炭燒牛肉、蒜香起司蝦、彩椒蒜蝦」，高檔食材只要親民價。（圖／達美樂提供）

●必勝客

必勝客即日起至1月8日推出「3個大披薩888元」活動，提醒第1個大比薩口味限定，第2個和第3個大比薩限565(含)元以下口味，若選擇升級餅皮，需另外加價。

另外還有節慶感爆棚的「炫Food盒」，每盒可吃到一個13吋大披薩、4款副食點心，而披薩口味開放7種任選，像是年末限定奢華款「炙烤大蝦嫩牛批薩」，還有松露海鮮珍珠起司披薩、法式卡菲海陸披薩、和風章魚燒披薩、煙燻培根手撕豬披薩等通通有；副食則搭配黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、巧克力麻糬QQ球及芋見乳酪千層酥，超級澎湃，售價799元，即日起於PK APP限量開搶，全台只有4500盒，僅限150間門市販售，平均每家店只有30盒。

●摩斯漢堡

摩斯即日起至1月14日推出2款新年派對餐，「摩斯陪你倒薯」特價109元，內含V型薯條、方塊薯餅、夯地瓜，而「跨年單人餐」特價189元，內含超級大麥海洋珍珠堡、方塊薯餅、摩斯雞塊，搭配大杯冰紅茶，喜歡經典口味的粉絲，主餐還可以更換為超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥燒肉珍珠堡、摩斯鱈魚堡、或摩斯炸蝦堡（4選1）。

▲摩斯漢堡即日起至2024年1月14日，推出「陪你倒薯餐」與「跨年單人餐」。（圖／摩斯漢堡提供，下同）

另外在MOS Order APP「安心取溫馨送」也加碼獨家限量優惠，即日起至1月14日止，摩斯咖啡大杯46杯下殺2024元，等於現省736元；此外還有大杯「黃金地瓜冰奶茶」或中杯「黃金地瓜拿鐵」2杯120元。

而摩斯MOS Order APP「安心取溫馨送」日前公布的優惠中，還有今（1）日起開賣的大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，紅茶鐵粉必搶。今（1）日起至2月15日止還有各種組合優惠，像是「低碳植米薑燒珍珠堡及摩斯雞塊套餐」組、「摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐」組，都是「買5送1」；早餐雙人分享餐組，優惠價149元，午茶點心熱銷第一「黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」組買5送1，都可分批取。

▲摩斯漢堡在MOS Order APP「安心取溫馨送」，元旦推出大杯冰紅茶「買20杯送20杯」。

●頂呱呱

頂呱呱即日起開賣新品「麻油雞呱呱包」，還同步提供3款組合套餐，分別為「麻油雞派對組合餐」內含麻油雞呱呱包、原味雞腿、原味炸雞、地瓜薯條、甜甜包、可口可樂1.25L，限時下殺79折，特價499元；「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條、可樂系列飲品，限時下殺87折，特價只要179元；而「麻油雞雙人餐」則有麻油雞呱呱包、原味雞腿、辣味炸雞、地瓜薯條、35元可樂系列飲品，限時下殺79折，特價299元，數量有限、售完為止。

▲呱呱包推出全新「麻油雞」口味。