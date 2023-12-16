肯德基「隱藏代碼」被挖出瘋傳！蛋撻12元、31元吃烤雞可用到明年

▲網友挖出肯德基「隱藏神券」，12顆原味蛋撻＋20塊上校雞塊，優惠價359元。（圖／翻攝自TitTok @user9360914300502）

記者林育綾／綜合報導

人氣速食肯德基被稱「被炸雞耽誤的蛋撻店」，如今網友挖出隱藏優惠碼，只要輸入「23951」就能買到12顆原味蛋撻、20塊上校雞塊，原價750元的商品優惠價只要359元，等於一口氣下殺47折，換算下來一顆蛋撻只要12元，優惠碼還能使用到明年1/31，讓網友瘋傳。

▲肯德基蛋撻受到許多消費者喜愛。（示意圖／記者林育綾攝）



肯德基不斷推出優惠，先前才一波雙12，如今再推出「秋高氣爽胃口好」多組優惠碼，不過網友也挖出不少隱藏代碼，像是「23951－中華送禮神氣」，只要在點餐機台輸入「23951」，就會跳出「12顆原味蛋撻+20塊上校雞塊」特價359元的選項。蛋撻單點原價45元，如今優惠換算下來一顆只要12元，可說是蛋撻控必點的組合！

網友日前在TitTok分享這項消息「肯德基第2彈！喜歡蛋塔朋友趕緊去試試！」，其他網友看了跟著實測，「原本還以為是假的 今天去買 超划算」，讓許多人也紛紛留言「快揪團買了！」、「我已經連買兩天」、「要去點餐機台輸入才有」。

▲肯德基隱藏優惠碼被挖出，記者實測「23951」優惠套餐確實可使用。（圖／記者林育綾攝）

《ETtoday新聞雲》記者今（16）日實測，「23951」優惠碼確實可以使用，只要到自助點餐機台，在左列選單按下「優惠代碼」，再輸入該組代碼後，後就會出現12顆原味蛋撻，加上配餐上校雞塊分享盒（20塊）組合，特價359元。不過這組優惠碼僅限在「自助機台」或是透過官網「預定快取」可以使用，外送不適用。

神通廣大的網友還陸續挖出其他優惠碼，像是「13433」可以買到2塊義式香草烤雞+1顆蛋塔，只要107元，等於一塊烤雞只要31元；輸入「40563」可以用149元買到2塊咔拉脆雞、2顆原味蛋塔，搭配小杯百事可樂；「40426」能以69元買到2顆蛋塔、地瓜球和一杯小杯飲料。

肯德基此波「 秋高氣爽胃口好 」推出多組優惠碼到明年1/22，針對個人獨享、雙人同享、多人揪團、點心等都有組合下殺，在官網頁面也能查詢，最低4折起。

▲▼肯德基「秋高氣爽胃口好」推出多組優惠碼到明年1/22。（圖／翻攝自肯德基官網）

●麥當勞、摩斯漢堡優惠

除此之外，麥當勞即日起12/19也有買1送1優惠碼，只要透過「麥當勞歡樂送」網路訂餐消費滿38元，輸入優惠代碼「NUG」，就可享「6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡（冰/熱）」5擇1，買1送1優惠。

而摩斯漢堡近來也有組合優惠，即日起至12/17，購買「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組99元；早餐時段購買「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組79元。

而12/18～明年1/1，摩斯早餐時段買「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」優惠價每組89元；即日起至1/1，多人分享餐優惠價每套299元，內含低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅1份、摩斯雞塊1份、大杯冰紅茶2杯。

喜歡摩斯雞塊的消費者，可選擇「點心盒優惠價299元」，內含摩斯雞塊3份、方塊薯餅2份、大杯冰紅茶2杯。針對咖啡控，也祭出中杯拿鐵或卡布奇諾「2杯優惠120元」，在MOS Order APP安心取溫馨也送上更多超值優惠。