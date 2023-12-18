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快領！麥當勞APP豪發超過20張優惠券　大薯、雞塊通通買1送1

▲▼麥當勞APP自今（18）日起至12月31日止推出「年終暖心優惠」。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞APP自今（18）日起至12月31日止推出「年終暖心優惠」，連續兩周大放送，每周都能拿到超過20張優惠券。（圖／麥當勞提供）

記者周姈姈／綜合報導

越來越接近年底了，麥當勞APP自今（18）日起推出年終暖心優惠活動，連續兩周豪送超過20張優惠券，包括大薯、六塊麥克鷄塊等人氣產品「買1送1」，帕瑪森主廚鷄腿堡系列「買就送」指定商品，還有滿200元折20元「滿額現折」等，累積最多可省2196元，趕快打開APP領券爽吃了。

▲▼麥當勞APP年終暖心優惠活動。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲▼麥當勞APP年終暖心優惠活動。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲▼麥當勞APP年終暖心優惠活動。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲▼麥當勞APP年終暖心優惠活動。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲▼麥當勞APP年終暖心優惠活動。（圖／翻攝麥當勞APP）

為感謝消費者對「全球版麥當勞APP」的支持，麥當勞APP自今（18）日起至12月31日止推出「年終暖心優惠」，連續兩周大放送，每周都能拿到超過20張優惠券，像是有大薯、六塊麥克鷄塊、薯餅等人氣產品「買1送1」，還有帕瑪森主廚鷄腿堡系列及四盎司牛肉堡系列「買就送」指定餐點等。

另外，這次「年終暖心優惠」還有消費滿額現金折抵，如單筆消費滿200元現折20元、滿300折30元，最高滿1000元現折100元。

▲▼漢堡王小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王免費送堡限時開搶。（圖／漢堡王提供）

漢堡王「12月華堡日」開跑了，即日起至12月20日只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，且選定12月20日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送不限量。

本月更加碼祭出1組優惠碼「BKWP40」，同樣只要下單外帶指定華堡系列套餐、選定12月20日取餐，即可享有「加40元升級5吋華堡1顆+辣薯球」，提醒每筆訂單限用上方2組優惠碼任選1組，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台則不參與此活動。

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