苗栗選情！遭曾玟學質疑毆警事件　邱鎮軍反問廢死態度

▲曾玟學5日下午到苗栗地院出庭，要邱鎮軍回應「毆警案」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣立法委員第二選區(山線)候選人曾玟學，對今日（5日）稍早李正皓提到「邱鎮軍」過去疑涉入毆警案件，向對手提問「是不是現在正在參選立委的邱鎮軍」？面對曾的質疑，邱陣營沒有回應，反而對曾玟學提問對「廢死刑」的態度，雙方隔空駁火、沒有交集。

曾玟學日前指控，邱鎮軍夫妻曾經營多間電子遊藝場，而這些地方都有毒品案件，邱鎮軍透過律師提起自訴控告曾玟學「意圖使人不當選」，今天下午首度開庭，曾玟學在三位律師陪同下出庭，抨擊邱鎮軍陣營不願回應染毒爭議，反而提出策略性訴訟；邱鎮軍則委由律師出庭。

曾玟學出庭前表示，在選前8天親自出庭，代表言論經得起檢驗，揭露邱鎮軍的「毒、黑」爭議皆來自公開資料，並強調所有言論都在合理評論範圍，會在法庭上證明指控皆有所本。

今天邱鎮軍並未親自出庭，曾玟學說，選舉剩下8天，邱鎮軍提出濫訴，讓他把時間消耗在法院，邱鎮軍卻躲在律師背後，可以到處跑行程拜票。

針對今日稍早李正皓提到「邱鎮軍」過去疑涉入毆警案件，曾玟學問這個人是不是正在參選立委的「邱鎮軍」?若此人就是對手邱鎮軍，身為警察的侯友宜，能接受一個曾圍毆警員的候選人嗎？

▲邱鎮軍要曾玟學對「廢死刑」表態。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對此，邱鎮軍競選總部表示，不會隨著對手起舞，而要曾玟學對「廢死刑」表態。針對近來發生的國中生割頸案，受害者家屬發出聲明要求死刑不能廢，邱鎮軍表明立場支持「死刑不能廢」。

邱鎮軍的態度是，犯罪就是需要被懲罰，才能維護人民的安全，讓人民生活安定，當加害者侵犯被害者人權時，他的人權應該就已經喪失才對，怎麼會一在保護加害者人權，而忽略被害者人權。

邱鎮軍表示，曾玟學參與的「這個世代」成員裡面，苗博雅曾任廢死聯盟的法務主任，也是廢死聯盟長期的論述戰將，民進黨長期的價值也是偏向廢死，針對這件社會關注的案件，邱鎮軍要曾玟學對「廢死刑」的態度。

選戰進入最後一周，藍綠陣營渾身解數使出奇招，但也各說各話，並沒有交集。