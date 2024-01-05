賴清德七度南下小英故鄉催票　拜託屏東鄉親讓徐富癸高票當選

▲民進黨總統候選人賴清德七度造訪屏東，替候選人徐富癸拉抬聲勢。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

2024總統暨立委大選倒數八天，民進黨總統候選人賴清德5日第七度造訪屏東，替屏南立委候選人徐富癸拉抬聲勢。賴清德表示，徐富癸是民進黨唯一提名、有正字標記的候選人，大家一定要集中選票，支持在屏東深入基層服務民眾已經二十年，民進黨的人才都比對手還要優秀，理想也比對手高，「屏東是蔡英文總統、蘇貞昌院長的故鄉，過去的選舉屏東的鄉親都站在第一線」，舉頭旗、站頭陣，這一次同樣要發揮民主精神讓徐富癸高票當選。

賴清德5日在屏東一連出席兩場造勢活動，包括：六堆客家後援會成立造勢大會、東港區團結造勢大會。

賴清德以自己與蔡英文拍攝的《在路上》競選廣告影片在網路上已破800萬人次觀看為例表示，這支影片有三個意義。第一個意義是「蔡英文總統要感謝全國人民在八年前、四年前支持她」，讓她有機會帶領國家，在全國人民共同努力之下國家已經走在正確的路上。

第二個意義是「蔡總統把鑰匙交給賴清德、蕭美琴，賴蕭配經驗最豐富、最有決心要來守護國家」。第三個意義是「要跟大家報告，總統、副總統是要抓方向盤的，掌握前進的方向，而引擎則是在國會，引擎如果發不動車輛就沒辦法前進」。

賴清德強調，影片中有一台藍色卡車和白色小客車，和他的車是反方向，如果被藍白掌控國會一定會產生衝突，他們要走的是回頭路，國家會停滯不前，國民黨下台後黑金體制都沒走改變，包括：新店羅家、彰化謝家、台中顏家、雲林張家、花蓮傅家。

最後，賴清德呼籲屏東所有鄉親，千萬不要讓黑金、讓一個中國原則的政黨執政，拜託大家一月十三一定要出來投票，讓賴清德、蕭美琴高票當選，讓鍾佳濱、徐富癸進入國會。

徐富癸也表示，清廉是從政最基本的要求調自己一定時刻銘記於心，做屏南鄉親的後盾，讓大家看得到、找得到、教得到，蔡英文執政下所有的社會福利、經濟發展，都做得很好，全世界有目共睹，未來要投給延續施政的賴清德、蕭美琴，台灣繼續向前行。

徐富癸強調，最近大家都說賴清德民調很穩，拜託大家絕對不能大意，一定要帶著親朋好友一起出門投票，「屏東的治水預算、交通建設，都是仰賴國會過半的成果」，拜託大家支持屏南徐富癸、屏北鍾佳濱，屏東的發展需要中央來支持，國會一定要過半。