快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

▲桃市第一選區無黨籍立委候選人馬治薇。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

2024選戰倒數8天，不料桃園市第一選區無黨籍立委候選人馬治薇卻驚爆疑似接受對岸資助，而遭桃園檢方約談，訊後認定其違反反滲透法，且有串證、滅證、逃亡之虞，於5日清晨向桃園地院聲押。法官審酌後，稍早裁定羈押禁見。

據了解，馬治薇原屬民眾黨籍，黨內也有意推派她參選桃園第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等13里），但提名前夕卻發現馬與統派團體往來密切，黨中央因此拒絕提名，但馬治薇仍執意參選，最終以無黨籍之姿披上戰袍參加選戰。

不料選舉進入最後倒數，馬治薇卻遭爆料疑似接受對岸資助參選。桃園檢方日前接獲舉報，指稱馬治薇112年上半年曾赴大陸福建廈門，為期5、6天，最後自北京搭機返台，疑似收受對岸資助參選。

檢調4日兵分4路展開搜索，並傳喚馬治薇與共犯、證人共8人到案說明，經檢察官複訊後，認為馬涉犯反滲透法第4條之受滲透來源資助為參與競選行為罪嫌，因罪嫌重大且有串證、滅證、逃亡之虞，檢察官認為有羈押之必要，於今清晨5時許向法院聲請羈押。

桃園地院今下午2時召開羈押庭，法官經訊問馬治薇後，依全案卷證，認定馬有受真實姓名不詳之大陸地區人民資助其參選立委，及傳送我國調查情治人員資料、選舉相關訊息予資助其參選之不詳大陸地區人民，因認馬涉犯反滲透法第4條之罪嫌重大，且馬治薇獲得選舉資金之管道仍待追查，客觀上有勾串共犯及湮滅證據而影響偵查之可能，而有羈押之必要，依法予以羈押並禁止接見、通信。