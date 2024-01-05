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高雄立委候選人涉賄選！2人交保1羈押禁見　郭倍宏喊冤：栽贓

記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

高雄市近日傳出有立委候選人涉嫌賄選，高雄地檢署偵辦後，昨（4日）帶回11人，檢察官訊後依違反選罷法聲請羈押，法官裁定許男5萬元交保、趙女羈押禁見，另1選民2萬元交保。高雄市第六選區立委候選人郭倍宏今（5日）召開記者會，反擊「今天又來個賄選栽贓，到底是有多害怕我當選？」

▲▼ 高雄市第六選區候選人郭倍宏 。（圖／郭倍宏總部提供）

▲高雄市第六選區候選人郭倍宏今招開記者會否認涉嫌賄選。（圖／郭倍宏總部提供，下同）

調查局高雄市調查處及高雄市警局去年底接獲線報，指某區域立委候選人涉嫌買票賄選，檢調查出樁腳趙女、許男涉嫌以每票500元買票，檢調4日搜索2處，帶回趙女、許男及9名選民，共11人，檢察官認為樁腳許男、趙女因行賄罪嫌重大，且有串證之虞，依《公職人員選舉罷免法》行賄罪嫌聲請羈押，法官審理後，裁定趙女羈押禁見，許男5萬元交保，另1名選民2萬元交保，其餘8名選民均繳回犯罪所得，當庭諭知緩起訴處分後請回。

▲▼ 高雄市第六選區候選人郭倍宏 。（圖／郭倍宏總部提供）

郭倍宏今（5日）召開記者會否認賄選，指控自從高雄市長陳其邁介選開始，檢調就對他如影隨行，還批黃捷落跑空降當薪水小偷來第六選區參選，名不正言不順，「然而所有的介選工具都用上了，最後當局似乎發現還是司法追殺最好用」、「今天又來個賄選栽贓，到底是有多害怕我當選？我的當選是陳其邁及黃捷們的世界末日到了嗎？」

郭倍宏表示外界通稱他「台派教父」， 對於500元買票一事，他表示「收購一顆台灣靈魂只值500元，這個價格太低，對我是嚴重侮辱，我在此提出嚴正抗議」、「我在此聲明，台灣價值是非賣品，500元買賣不了一個台灣靈魂」。

郭倍宏怒轟民進黨，「黃捷不是躺著選了嗎？還是實況正好相反，你們害怕到隨時出動『黨營地檢署』、『黨營調查局』這些民進黨營司法事業，整天纏繞著我；在此敬告這些如此愛我的黨營事業，可否放我一馬，請把我忘了吧」。

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