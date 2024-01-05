北市立委政見會！苗博雅猛攻「辯論會遭拒」　羅智強反批廢死經歷

▲羅智強、苗博雅。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市選委會5日下午舉行台北市六選區立委政見發表會，國民黨候選人羅智強與社民黨候選人苗博雅雙方隔空叫陣，苗博雅表示，她共邀約羅智強公開辯論五次，可對方每次都有各種理由說不方便，讓很多錯誤資訊都無法說清楚；而羅智強則反批苗博雅，先前選舉時特別在競選經歷上寫「廢死聯盟的法務主任」，現在那則經歷卻不見了，質疑「一個不敢面對人生中最核心主張的候選人，請問她其他政見還能讓民眾相信嗎？」

苗博雅表示，這次選舉有美中不足的缺憾，就是候選人沒辦法透過辯論會讓選民相互檢驗，導致幾位候選人中的重大政策差異無法面對面讓選民了解。她說，若能舉行一場直球對決的辯論會，相信不只是對大安區選民，全國同胞也能更了解這些重大政策背後的差異，但她總共邀約羅智強公開辯論已經五次，對方每次都有各種理由說不方便，質疑「在競選過程中都沒辦法接受檢驗的候選人，未來進入立法院又怎麼能夠進行理性的公共政策辯論？或理性監督國家？」

苗博雅認為，更嚴重的事，在選戰中有非常多假資訊在蔓延，也沒辦法透過辯論方式澄清，例如去年九月羅智強才透過前國民黨黨工Linbay好油假恐嚇事件，做了圖文並茂的資訊來抹黑，還好後來被桃園地檢署打臉，揭發這是一場假恐嚇後，至今沒機會面對面把話說清楚。

苗博雅強調，像這樣的烏龍錯誤栽贓其實到現在一直不斷發生，羅智強不斷散播她不談自己的過去，但她過去超過1800天都在大安區扎實為選民服務，「我留在大安、堅守大安、深愛大安，這樣的歷程豈是拋棄大安蛆跑到桃園的羅智強能夠比擬的？」因此她呼籲，競選只剩下8天，如果羅智強願意舉行辯論，時間、地點、主題全部都讓他指定，進行一場光明磊落的辯論會，讓市民朋友了解誰才是真正會做事的候選人。

對於苗博雅喊話，羅智強也在政見會中回應，苗博雅很多政見都是用說的，但那麼多政見中卻很少提及過去人生最重要的政見「廢除死刑」。他指出，苗博雅2016年在文山區參選立委時，特別在競選經歷上寫「廢死聯盟的法務主任」，現在那則經歷卻不見了，質疑「一個不敢面對自己人生當中最核心主張的候選人，請問她其他政見還能讓民眾相信嗎？」

此外，羅智強也提及國民黨籍台北市議員王欣儀姊姊遭殺害棄屍一事，狠批「如果苗博雅進到立法院，在立院殿堂高喊要代表大安區立委來廢除死刑，各位能接受嗎？」至於是否舉辦辯論會，羅智強強調，苗博雅是民進黨的民主大聯盟所推薦候選人，那請苗博雅向民進黨主席賴清德授權她代表民進黨來辯論，「只要你願意我馬上出來跟你辯。」