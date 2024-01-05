虎尾潮動工！打造水環境韌性城鄉　王美花：盼糖都虎尾成魅力城鎮

▲期盼已久的虎尾潮工程，在經濟部長王美花、蘇治芬委員、水利署長賴建信及虎尾鄉親的見證，虎尾潮第一期工程「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程」今開工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾潮開工了！期盼已久的虎尾潮工程，在經濟部長王美花、立委蘇治芬、水利署長賴建信及虎尾鄉親的見證，虎尾潮第一期工程「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程」今（5）日舉行開工動土典禮。

王美花部長指出，感謝蘇治芬委員、經濟部水利署在治水之餘，同步關心虎尾全鎮的地方發展需求。創造以治水為基礎的城鎮發展計劃和開國際標。透過國際競圖提出創新規劃理念，打造臺灣首座水環境韌性城鎮，讓糖都虎尾有再次成為魅力城鎮的機會。

立委蘇治芬表示，每逢西南氣流與颱風豪雨，常造成雲林縣多處不同程度淹水災害，因此為解決雲林在地居民長期淹水之苦。2019年10月，蔡英文總統和台糖董事長、水利署長來雲林視察，提出前瞻水環境建設計畫，希望居民免於淹水、缺水之苦及維持生態永續發展等理念。

▲立委蘇治芬表示，每逢西南氣流與颱風豪雨，常造成雲林縣多處不同程度淹水災害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經濟部在總統的指示下，虎尾潮計畫將投入約9.03億元的經費，2026年完工，將虎尾打造成臺灣首座水環境韌性城鄉，這項計畫將可解決虎尾現有淹水問題，建立全國「韌性城市」標竿。「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」，經費1.9億元，則將在今天動工，感謝水利署同仁的努力。

蘇治芬強調，虎尾潮不但是虎尾鎮的水利環境工程，也將延續虎尾糖廠糖都的文化路徑，將帶動虎尾舊城區的發展；也期待虎尾高鐵和虎尾科學園區的新市鎮，和舊城區成為虎尾城市發展的雙軸心；虎尾潮不僅是治水計畫，也是城鎮翻轉，建構虎尾人自信、自豪的城鎮發展。

水利署賴建信署長表示，經濟部水利署催生了全國首例以水利工程為主軸之國際競圖，以虎尾鎮及北港溪作為規劃示範標的，對塑造虎尾韌性城鎮願景為主軸。今天到場見證「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」開工典禮，規劃團隊提出別於傳統水利工程的思考方式，更結合「逕流分擔」與「在地滯洪」策略工程，期待完工後可以強化調控城鎮環境在面對未來極端氣候下水患與旱象之韌性，拉近人與水日漸疏離的環境關係，營造水岸縫合的友善環境。

為了突破傳統河川工程設計框架，規劃團隊在重點設計區域提出兼具空間美學及韌性承洪之環境規劃，主要優化水利工程及河水周邊之空間地景、生態景觀，打造親水環境，創造優質生活條件，吸引青年返鄉，催化在地創生，型塑城鎮內的綠廊帶與水廊道。

▲蘇治芬強調，虎尾潮不但是虎尾鎮的水利環境工程，也將延續虎尾糖廠糖都的文化路徑，將帶動虎尾舊城區的發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）