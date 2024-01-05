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選情倒數　雲林虎尾鄉親大團結...力挺丁學忠、張嘉郡

▲民眾黨籍縣議員陳乙辰現身呼籲虎尾鄉親大團結，力挺 丁學忠、國民黨不分區立委候選人張嘉郡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾黨籍縣議員陳乙辰現身呼籲虎尾鄉親大團結，力挺 丁學忠、國民黨不分區立委候選人張嘉郡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

選戰進入倒數衝刺，雲林虎尾鎮代會主席林嘉弘、里長聯誼會長林坤泉、民眾黨議員陳乙辰今（5）日與多名鎮代、里長前往立委候選人丁學忠總部為丁學忠、國民黨不分區立委候選人張嘉郡加油打氣，呼籲鄉親大團結將虎尾鄉親栽培的好人才送進國會，做縣長張麗善、虎尾鄉親的後盾，中央與地方同心為雲林打拚。

縣議員陳乙辰為民眾黨籍，他表示他是在虎尾長大的鎮民，立委候選人丁學忠在過去五年來全心全力為虎尾打拚，除了認真勤奮外，有想法、也有做法，只要民眾有需要他一定做到，虎尾這5年進步大家看得到，未來一定會是最好的立委，他全力支持丁學忠。

國民黨不分區立委候選人張嘉郡表示，丁學忠不僅會有虎尾鎮長的心，還有國會議員的力量，虎尾一定能大進步，連民眾黨議員陳乙辰都站出來支持，代表丁學忠一定是最好的人才，請大家全力支持，讓丁學忠與她進入立法委員，當最認真的張麗善縣長最有力量的雙手，爭取中央資源，協助雲林加速前進。

▲民眾黨籍縣議員陳乙辰現身呼籲虎尾鄉親大團結，力挺 丁學忠、國民黨不分區立委候選人張嘉郡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾黨籍縣議員陳乙辰現身呼籲虎尾鄉親大團結，力挺 丁學忠、國民黨不分區立委候選人張嘉郡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮代會主席林嘉弘表示，他和鎮長認識數十年，丁學忠是個認真、有想法、高執行力的人，從代表、代表會主席到鎮長，一路走來始終如一，永遠把人民擺在第一位，不論是透過臉書或者向公所等方式的陳情，立即找相關單位解決問題，更不用說虎尾的發展，大家有目共睹，632親水公園即將動土，虎尾鎮新舊城區縫合計畫執行中，虎尾一定會有更好發展。

虎尾鎮里長聯誼會會長、三合里里長林坤泉表示，立委候選人丁學忠是他看過最認真、最專注在鎮政推動的鎮長，服務不分長幼、不分貧富貴賤，只要鄉親有想法、有建議，他都會認真思考，解決問題，完成民眾的託付，甚至想的更週全，更完善。丁學忠不管是擔任代表、主席或是鎮長，服務熱忱與為百姓打拚的態度一直沒變，沒因為職務改變來改變服務的初心。

立委候選人丁學忠感謝現場加油打氣的鄉親們，丁學忠表示，「家和萬事興、家不和萬世窮」，千萬不要因為一時的選舉撕裂彼此。選戰最後階段，他呼籲鄉親要保持冷靜，不要被挑撥的言語、挑釁的舉動刺激，絕對不要忘了團結才有力量，這次的選舉最大的目標，是選出能讓海線進步的力量，請大支持5號丁學忠，完成大家共同讓海線更好的的目標與任務。

 


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