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社會 社會焦點 保障人權

雲林台1線路口2車相撞　黑車再衝電桿起火！駕駛送醫不治

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉今（4）日發生一起死亡車禍，一輛白色小貨車與黑色自小客車行經中山路與台一線交會路口發生碰撞，擦撞後自小客車衝向電線桿重擊，強大撞擊力造成車輛噴轉90度、冒煙起火，自小客車駕駛被救出時已失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲強大撞擊力造成車輛噴轉90度、冒煙起火。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉中山路與台一線交會路口上午8時21分發生死亡車禍，52歲林姓男子駕駛小貨車出門上工，行經中山路至台一線綠燈剛起步不久，即遭薛姓男子（40多歲）駕駛一輛黑色自小客車自左側擦撞，黑車失控後猛烈撞擊電線桿轉了90度停下，隨即冒出白煙。小貨車林姓駕駛見狀，立刻上前將黑車駕駛薛男救出，惟薛男已失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

林姓駕駛表示，車禍當時自己因為綠燈剛起步，速度不快，完全沒看見黑車，突然遭強烈撞擊後，就見黑車衝向前方電線桿，回神後沒多想即上前救人，傷者由救護車送往醫院救治。莿桐消防分隊長鍾為凱表示，接獲報案一部自小客車撞擊電線桿起火燃燒、一名男子重傷失去呼吸心跳，派遣莿桐91、11前往救護，將傷者送往雲基醫院搶救。

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲猛烈撞擊力造成電桿移位，上方電箱搖搖欲墜。（圖／記者蔡佩旻攝）

車禍肇事原因尚待警方進一步調查釐清。斗六警分局呼籲駕駛人，開車、騎車應遵守交通規則，務必依標誌、標線及號誌行駛，切勿搶快闖紅燈，並隨時注意前方路況。

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黑車與小貨車擦撞後，失控衝撞電桿。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲電線桿整座位移，可見撞擊力相當大。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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