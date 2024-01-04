台南高分檢赴雲林選舉查察　檢察長朱家崎盼聯手打擊妨害投票

▲台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎與陳建弘檢察官，至西螺警分局、虎尾警分長局視察選舉查察業務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離第16任總統、副總統暨第11屆立法委員選舉僅10餘天，台南高分檢檢察長朱家崎與檢察官陳建弘，偕同雲林地檢署檢察長戴文亮、主任檢察官黃立夫、檢察官莊珂惠至西螺警分局、虎尾警分長局視察選舉查察業務。

西螺警分局曾冠螢分局長、虎尾分局長吳正文分別就所轄西螺鎮、崙背鄉、二崙鄉、虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉及褒忠鄉等鄉鎮之最新選舉情勢進行說明，讓朱檢察長深入瞭解轄內之選舉查察狀況。

檢察長朱家崎聽取報告後，除嘉勉員警們的辛勞外，並表示雲林縣立法委員選舉，海線部分是激烈選區，必須杜絕各種妨害選舉行為，以維護選舉之公正性，且檢警查賄要團結一心，才能辦好查賄業務，另外，處理妨害選舉案件，務必遵守程序正義，選舉期間，更要避免陳抗事件發生，遇有陳抗事件時，務必審慎處理。

▲台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎與陳建弘檢察官，至西螺警分局、虎尾警分長局視察選舉查察業務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署自2023年7月17日成立選舉查察中心迄今，截至目前為止，總共皆接獲含賄選、境外勢力介選、賭盤及假訊息等共164件情資，已查獲選舉賭盤案件共27件34人，查扣賭盤金額28萬997元，賄選案件3件6人，查扣價值900元之衛生紙19箱，向法院聲請羈押3人獲准，選舉賭盤已起訴4件2人、賄選案件已起訴3件3人，其餘案件仍全力偵辦中。

檢警強調，維護選舉公平性，是檢、警、調、廉、移等單位之責任，亦是全民之責任，臺灣是經過多年的努力，才能有今日的民主成就，大家應齊心守護這得來不易的成果，若發現有妨害選舉情事，可撥打免付費專線0800-024-099#4。檢舉賄選獎金最高1500萬元，檢舉選舉賭盤及境外勢力介入選舉獎金分別高達500萬元及2000萬元。