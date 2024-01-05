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雲林縣議員蕭慧敏賄選當選無效　林哲凌順利遞補今宣誓就職

▲雲林縣議員林哲凌遞補，今日宣誓就職。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員林哲凌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第6選區議員蕭慧敏涉嫌以現金向選民買票，經判決當選無效確定解除其職務，中央選舉委員會公告，由得票5214的林哲凌遞補。今（5）日於雲林縣議會宣誓就職，林哲凌表示，將會結合過去擔任口湖鄉長、縣議員的經歷，在議會中有所發揮。

雲林縣議員林哲凌現為無黨籍，曾任第16至18屆議員，在第18屆任內投入口湖鄉長補選當選並連任，今日就職後將加入議會民意聯盟政團，與議長黃凱同黨團，民意聯盟政團在其加入後共有12人，僅次於誠信聯盟政團15人。

林哲凌今在監誓人雲林地方法院民事庭長陳秋如監誓下就職，林哲凌表示，他離開議會已經7年，今天回到議會，有回娘家的感覺，議員的角色、應該做的事情，他都非常熟悉，會結合議員跟鄉長的經歷，希望能夠在議會有所發揮。

雲林縣議會議長黃凱表示，林哲凌對於議事運作及問政角色已相當熟悉，相信末來必能充分反映在地的心聲，善盡議員為民喉舌的職責，也期許他秉持以民意為依歸，不分政黨色彩理性監督縣政。

林哲凌原為民進黨籍，擔任口湖鄉長向申請建造執照的太陽能光電業者索取400萬元，雲林地院2023年5月以貪污治罪條例處以有期徒刑10年、褫奪公權8年，目前仍上訴二審。民政處表示，選罷法新法規定，「十年以上徒刑判決尚未確定者不得參選」，林哲凌若被判刑10年以上確定，將無法參選公職，若判無罪則能繼續參選，但依據選罷法規定，林哲凌可遞補成為雲林縣議員且就職。

▲雲林縣議員林哲凌遞補，今日宣誓就職。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員林哲凌今日宣誓就職。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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