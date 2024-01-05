洪佳君「社宅租金轉買房頭款」　黃帝穎：炒房炒地新手法？

▲律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）



記者陶本和／台北報導

律師黃帝穎近日批評國民黨新北立委候選人洪佳君「購買社會住宅免頭期，以分期付款給付全額」的政見；洪佳君回擊，這是「租售結合」的住房方案，選擇會更靈活。對此，黃帝穎5日則質疑，這難道是炒房、炒地的手法推陳出新。

黃帝穎日前攤開洪佳君「購買社會住宅免頭期，以分期付款給付全額」的政見，這是將法定 「只租不賣」的社會住宅拿來買賣，破壞社會住宅的立法目的，他反問，「賣掉社會住宅」是國民黨總統候選人侯友宜的政見嗎？

對此，洪佳君則回擊，強調自己的政見是「租售結合」的住房方案，選擇上會更靈活，是能夠根據自身情況作出相應的選擇，同時促進社區發展。

黃帝穎5日則進一步表示，洪佳君說一句「抱歉，我搞錯社會住宅和國宅的概念了」也就算了，竟然提出新的離譜政見，要讓社會住宅的租金轉換成買房子的頭期款。

黃帝穎說，這個政見完全推翻社宅的概念，搖身一變成為「中樂透」概念，抽中社宅免費住，還可以讓政府幫你存錢？讓「社會住宅」提供較低價格給民眾的初衷不見了，避免房價過度上漲的效果也不見了，反而讓政府介入不動產市場，甚至變相加入炒房的行列。

黃帝穎再提醒洪佳君，社會住宅拿來買賣是違法的，住宅法第3條白紙黑字，社會住宅「專供出租之用」完全不能買賣。他呼籲，趕快改掉那兩條政見。