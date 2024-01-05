　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北第6選區「林國春、張宏陸隔空槓上」　3候選人政見曝光！

▲第6選區候選人。（圖／翻攝自YouTube／大豐、翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲新北市第6選區3位候選人。（圖／翻攝自YouTube、臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

2024選戰倒數8天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）藍、綠兩黨候選人近日隔空互槓，煙硝味瀰漫。而3位候選人的政見也曝光，1號司法改革黨黃淑珍主張，爭取打造AI板橋科技城、打造媽祖醫療產業園區等；2號國民黨林國春則主打，推動市立聯合醫院板橋院區改建工程、爭取可購青年住宅等；而3號民進黨張宏陸主攻增建停車場、社後蓋捷運等。

▲第6選區候選人。（圖／翻攝自YouTube／大豐、翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲黃淑珍發表政見。（圖／翻攝自YouTube／大豐）

【1號】司法改革黨｜黃淑珍

政見：

1.弘揚媽祖救世精神，打造媽祖健康醫療產業園區，增加弱勢族群醫療免費。
2.爭取建設板橋西區整體捷運系統連接預算。
3.爭取設置婦幼、長營年金每人每年12萬，有營養有健康。
4.對標新加坡，爭取打造板橋國際金融城，加強匯兌自由環境，創造民間金融就業。
5.爭取軍公教最強福利及協助勞工爭取退休生活基本保障，每人每月三萬元。
6.支持恢復特偵組，打擊貪官不法，嚴懲詐騙主謀，為詐騙受害者集體訴訟、討回公道；廢除交通規檢舉制度，回歸專業。
7.爭取打造AI板橋科技城，為女性、年輕世代和新創業者創造AI藍海百億商機。
8.落實司法改革具體方針：法庭直播、陪審制、廢除國家賠償法13條、廢除偵查庭。
9.反對戰爭，呼籲政府召開世界宗教和平會議，彰顯台灣多元、包容的宗教影響力。

▲第6選區候選人。（圖／翻攝自YouTube／大豐、翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲林國春先前PO文，尋找遺失哈士奇的主人。（圖／翻攝自臉書／林國春）

【2號】中國國民黨｜林國春

政見：

1.愛心卡／老人卡：提高點數每月888點，可類累計至年底。
2.打擊詐騙：加重詐騙刑期到七年，提高罰金至100萬且不得假釋。
3.活化城市：爭取危老重建，都市更新獎勵容積率提升。
4.在地升級：推動市立聯合醫院板橋院區改建工程，並增設兒童院區。
5.照顧學童：爭取國中、國小營養午餐免費。
6.居住正義：爭取可購青年住宅，提高租屋補助。
7.勞動權益：制定勞工最低工資法及外送員最低薪資專法。

▲第6選區候選人。（圖／翻攝自YouTube／大豐、翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲林國春之前與新莊議員戴湘儀一同掃街拜票。（圖／翻攝自臉書／林國春）

【3號】民主進步黨｜張宏陸

政見：

1.經濟要創新 打造科技島
．強化半導體國家級戰略，產業導入AI、5G與大數據應用，打造智慧科技島。
．加速綠能科技，超前部局減碳與自動化提升競爭力，穩健邁向2050淨零目標。

2.增建停車場 社後蓋捷運
．持續爭取地下停車場，建捷運、公車、單車和更友善行人的大眾交通環境。
．加速興建泰板輕軌社後支線，讓社後居民出入更便利，生活機能更完善。

3.長輩要照顧 樂齡輕鬆GO
．檢討巴氏量表標準，強化喘息服務：打造居家、社區、醫療一體式長照服務。
．提高敬老卡搭乘台鐵補助額度，爭取未來也能搭高鐵，鼓勵長輩外出走動。

▲第6選區候選人。（圖／翻攝自YouTube／大豐、翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲張宏陸先前請到蔡英文總統一起直播。（圖／翻攝自YouTube／張宏陸）

4.司法要改革 修法打詐騙
．修正「法官法」，加強對法官及檢察官的行政監督責任，改善司法審判品質。
．針對金融商品P2P等新型借貸設立事責篇章，杜絕假債權吸金詐騙。

5.板橋再進化 在地好生活
．督促新板特區國家兒童未來館如期興建，打造出亞洲第一的兒童遊憩場館。
．加快都市更新、危老整合的審議通關時程，加碼補助老舊公寓安裝電梯。

6.照顧下一代 國家一起養
．爭取廣設公托公幼；推動公共幼兒園寒、暑假服務，延長平日晚間托育時間。
．提高生育、育嬰留職停津貼補助，加碼坐月子補助，讓年輕世代安心生養。

▲第6選區候選人。（圖／翻攝自YouTube／大豐、翻攝自臉書／林國春、張宏陸）

▲張宏陸之前邀主播許貴雅到市場掃街。（圖／翻攝自臉書／張宏陸）

7.弱勢要照顧 城市更友善
．修法中低收入補助要實際貼近救助申請者的生活現況，通盤檢討計算標準。
．加速《動物保護法》修法，建立公共寵物殯葬服務，寵物往生善終有依靠。

8.體育要扎根 教育更多元
．運動全民化、多元化，提高預算補助各中小學如足球、街舞、直排輪等社團。
．國中、小學開設「情感教育課程與教學」，避免校園性騷擾、霸凌問題發生。

9.投資新世代 畢業即就業
．支持青年創新創業，提供資金及擴增地方創生工作站，支持年輕人在地創生。
．投資技職教育，串聯技職學校設備、師生和產業界的需求，讓畢業即可就業。

ET快訊
快訊／選戰倒數8天！　桃立委候選人遭羈押禁見
19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡
台八女神脫了「宜蘭水煮屁股蛋」！　超巨半球全被拍
快訊／南韓反擊了！出動海軍陸戰隊「海上射擊」K9自走砲
亞尼克遭爆壓榨員工！老闆反控離職副店長、員工　結果曝
子瑜帶隊！TWICE來台灣　定延機場被捕獲
隨機殺人被判死！　「殺人改運」黃富康病死在監獄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

選舉公報現「愛情騙子」打叉　劉建國躺著中槍：不成熟才這樣做

屏北選區國民兩黨短兵相接　蔣月惠打「公益選戰」求惠賜一票

2024總統大選廣告戰！侯競辦控民進黨惡意重製加工：抺黑中傷

蘇巧慧、石明謹站路口　秀4大政績「體育從基層紮根」力拚留國會

柯文哲酸國民黨造勢完「3000支國旗亂丟」　民眾黨撿來再利用

侯辦質疑公益信託進度　賴辦「持續進行中」：反觀又昱公司資產沒公布

要賴清德別躲廢死議題　趙少康：什麼都中國介選是要搞白色恐怖？

新北第6選區「林國春、張宏陸隔空槓上」　3候選人政見曝光！

抓到網軍！發文稱賴清德家掛畫破百萬　20分鐘換3組IP移動破200KM

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

選舉公報現「愛情騙子」打叉　劉建國躺著中槍：不成熟才這樣做

屏北選區國民兩黨短兵相接　蔣月惠打「公益選戰」求惠賜一票

2024總統大選廣告戰！侯競辦控民進黨惡意重製加工：抺黑中傷

蘇巧慧、石明謹站路口　秀4大政績「體育從基層紮根」力拚留國會

柯文哲酸國民黨造勢完「3000支國旗亂丟」　民眾黨撿來再利用

侯辦質疑公益信託進度　賴辦「持續進行中」：反觀又昱公司資產沒公布

要賴清德別躲廢死議題　趙少康：什麼都中國介選是要搞白色恐怖？

新北第6選區「林國春、張宏陸隔空槓上」　3候選人政見曝光！

抓到網軍！發文稱賴清德家掛畫破百萬　20分鐘換3組IP移動破200KM

石川強震「路斷房倒」物資進不去！　自衛隊徒步走進災區

花蓮3大知名景點敬老扶弱　持敬老卡及愛心卡免費入園

單身租屋族大減稅！財長莊翠雲：年收62.6萬以下免繳稅

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

以為是「髒兮兮絨毛玩具」遭丟棄在河岸　她走近看嚇到：活生生的

東森寵物店員嗨跳科目三　「隱藏版毛店長」乖坐憨笑默默吸睛

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

好市多超大咖！他曬「破5萬元好多金」　全場驚：刷了250萬？

選舉公報現「愛情騙子」打叉　劉建國躺著中槍：不成熟才這樣做

正妹荷官性感耶誕裝迎客！台中大型賭場被抄　23人狼狽被抓

政治熱門新聞

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

趙少康上《夜夜秀》　蔡正元讚：有本事

快訊／不用等2026！「凱旋苑」承租戶　符合條件者可申請租金補貼

凱旋苑戶外樓梯加窗違規　北市要求限期改善

賴稱核定管中閔當校長　管：當大家失憶？

急性病床護理師加薪1萬！侯康承諾　不經醫院「行政院直接撥款」

盤點選舉公報超狂政見　火鍋不加芋頭

侯友宜拋政見：97萬青貧讀學碩士免費

國民黨立委候選人被爆曾圍毆警察　4打1還拿啤酒瓶敲被害者後腦勺

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

快訊／「挺柯YouTube頻道」無預警遭移除　急喊：了解情況中

侯友宜拒操作棄保：我一定會贏

公主行醫！吳欣盈親民「亞洲蹲」幫擦藥

韓商向台輸出潛艦技術遭追查　韓媒：台親中立委舉報

更多熱門

相關新聞

雲林選情倒數　虎尾鄉親團結相挺丁學忠、張嘉郡

雲林選情倒數　虎尾鄉親團結相挺丁學忠、張嘉郡

選戰進入倒數衝刺，雲林虎尾鎮代會主席林嘉弘、里長聯誼會長林坤泉、民眾黨議員陳乙辰今（5）日與多名鎮代、里長前往立委候選人丁學忠總部為丁學忠、國民黨不分區立委候選人張嘉郡加油打氣，呼籲鄉親大團結將虎尾鄉親栽培的好人才送進國會，做縣長張麗善、虎尾鄉親的後盾，中央與地方同心為雲林打拚。

吳秉叡催票「賴蕭晚會邀陳其邁應戰」、蔣欣璋喊輪替：8年執政失敗

吳秉叡催票「賴蕭晚會邀陳其邁應戰」、蔣欣璋喊輪替：8年執政失敗

郭董鐵粉移情別戀？　恬娃臉書發文支持綠營許淑華

郭董鐵粉移情別戀？　恬娃臉書發文支持綠營許淑華

洪佳君「社宅租金轉買房頭款」　黃帝穎：炒房炒地新手法？

洪佳君「社宅租金轉買房頭款」　黃帝穎：炒房炒地新手法？

爆薛瑞元「上班時間」見賴清德競辦高層　王鴻薇：是在喬高端嗎？

爆薛瑞元「上班時間」見賴清德競辦高層　王鴻薇：是在喬高端嗎？

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024新北市立委新北第6選區林國春張宏陸黃淑珍

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

基隆「類富士山照」萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面