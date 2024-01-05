新北第6選區「林國春、張宏陸隔空槓上」　3候選人政見曝光！

▲新北市第6選區3位候選人。（圖／翻攝自YouTube、臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

2024選戰倒數8天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）藍、綠兩黨候選人近日隔空互槓，煙硝味瀰漫。而3位候選人的政見也曝光，1號司法改革黨黃淑珍主張，爭取打造AI板橋科技城、打造媽祖醫療產業園區等；2號國民黨林國春則主打，推動市立聯合醫院板橋院區改建工程、爭取可購青年住宅等；而3號民進黨張宏陸主攻增建停車場、社後蓋捷運等。

▲黃淑珍發表政見。（圖／翻攝自YouTube／大豐）

【1號】司法改革黨｜黃淑珍

政見：

1.弘揚媽祖救世精神，打造媽祖健康醫療產業園區，增加弱勢族群醫療免費。

2.爭取建設板橋西區整體捷運系統連接預算。

3.爭取設置婦幼、長營年金每人每年12萬，有營養有健康。

4.對標新加坡，爭取打造板橋國際金融城，加強匯兌自由環境，創造民間金融就業。

5.爭取軍公教最強福利及協助勞工爭取退休生活基本保障，每人每月三萬元。

6.支持恢復特偵組，打擊貪官不法，嚴懲詐騙主謀，為詐騙受害者集體訴訟、討回公道；廢除交通規檢舉制度，回歸專業。

7.爭取打造AI板橋科技城，為女性、年輕世代和新創業者創造AI藍海百億商機。

8.落實司法改革具體方針：法庭直播、陪審制、廢除國家賠償法13條、廢除偵查庭。

9.反對戰爭，呼籲政府召開世界宗教和平會議，彰顯台灣多元、包容的宗教影響力。

▲林國春先前PO文，尋找遺失哈士奇的主人。（圖／翻攝自臉書／林國春）

【2號】中國國民黨｜林國春

政見：

1.愛心卡／老人卡：提高點數每月888點，可類累計至年底。

2.打擊詐騙：加重詐騙刑期到七年，提高罰金至100萬且不得假釋。

3.活化城市：爭取危老重建，都市更新獎勵容積率提升。

4.在地升級：推動市立聯合醫院板橋院區改建工程，並增設兒童院區。

5.照顧學童：爭取國中、國小營養午餐免費。

6.居住正義：爭取可購青年住宅，提高租屋補助。

7.勞動權益：制定勞工最低工資法及外送員最低薪資專法。

▲林國春之前與新莊議員戴湘儀一同掃街拜票。（圖／翻攝自臉書／林國春）

【3號】民主進步黨｜張宏陸

政見：

1.經濟要創新 打造科技島

．強化半導體國家級戰略，產業導入AI、5G與大數據應用，打造智慧科技島。

．加速綠能科技，超前部局減碳與自動化提升競爭力，穩健邁向2050淨零目標。

2.增建停車場 社後蓋捷運

．持續爭取地下停車場，建捷運、公車、單車和更友善行人的大眾交通環境。

．加速興建泰板輕軌社後支線，讓社後居民出入更便利，生活機能更完善。

3.長輩要照顧 樂齡輕鬆GO

．檢討巴氏量表標準，強化喘息服務：打造居家、社區、醫療一體式長照服務。

．提高敬老卡搭乘台鐵補助額度，爭取未來也能搭高鐵，鼓勵長輩外出走動。

▲張宏陸先前請到蔡英文總統一起直播。（圖／翻攝自YouTube／張宏陸）

4.司法要改革 修法打詐騙

．修正「法官法」，加強對法官及檢察官的行政監督責任，改善司法審判品質。

．針對金融商品P2P等新型借貸設立事責篇章，杜絕假債權吸金詐騙。

5.板橋再進化 在地好生活

．督促新板特區國家兒童未來館如期興建，打造出亞洲第一的兒童遊憩場館。

．加快都市更新、危老整合的審議通關時程，加碼補助老舊公寓安裝電梯。

6.照顧下一代 國家一起養

．爭取廣設公托公幼；推動公共幼兒園寒、暑假服務，延長平日晚間托育時間。

．提高生育、育嬰留職停津貼補助，加碼坐月子補助，讓年輕世代安心生養。

▲張宏陸之前邀主播許貴雅到市場掃街。（圖／翻攝自臉書／張宏陸）

7.弱勢要照顧 城市更友善

．修法中低收入補助要實際貼近救助申請者的生活現況，通盤檢討計算標準。

．加速《動物保護法》修法，建立公共寵物殯葬服務，寵物往生善終有依靠。

8.體育要扎根 教育更多元

．運動全民化、多元化，提高預算補助各中小學如足球、街舞、直排輪等社團。

．國中、小學開設「情感教育課程與教學」，避免校園性騷擾、霸凌問題發生。

9.投資新世代 畢業即就業

．支持青年創新創業，提供資金及擴增地方創生工作站，支持年輕人在地創生。

．投資技職教育，串聯技職學校設備、師生和產業界的需求，讓畢業即可就業。