填問卷抽大獎？LINE、臉書收親友傳「這連結」別亂點　小心下場GG

▲LINE或臉書收到親友傳來的抽獎遊戲連結要注意。（圖／CTWANT提供）

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收到臉書或LINE親友傳來的抽獎遊戲連結要注意，事實查核單位MyGoPen提醒，很可能是冒用品牌的詐騙網站，如果填了資料，將會被其他不明單位利用或拿來進行不法用途，未來很可能會收到奇怪的電子郵件或者接到不明的電話。

MyGoPen網站撰文指出，近日民眾常收到像是「長榮、全聯、全家、7-ELEVEN」辦的網路問卷，且有機會獲得1萬元，但事實上，這是冒用品牌的詐騙網站，若點進去會連結到需要輸入個資的頁面，Email、姓名、年齡、性別、電話等資訊可能會因此不慎外洩，未來也會收到不明的電子郵件或接到奇怪的電話。

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▲事實查核平台提醒民眾千萬不要點選來路不明的連結。（圖／翻攝自事實查核單位MyGoPen網站）

MyGoPen網站表示，以長榮航空為例，民眾會收到看似長榮航空設計的官方活動網站，活動描述為「长荣航空30周年交通补贴」這樣的主題，搭配抽獎遊戲來試圖取得個資；不僅如此，假網站還會要求你分享到LINE和Facebook傳給親友，分享到多個群組或多個朋友，要達到進度才能領取獎品，這些都是假的互動功能，你永遠不會抽到這些獎品的。

MyGoPen網站提到，這已經不是新的手法，過去也有類似案例，如全聯和Costco，甚至也有各國的版本，透過兩個階段來騙你到其他頁面填入個人資料。

MyGoPen網站提醒，如果填了資料，將會被其他不明單位利用或拿來進行不法用途，未來很可能會收到奇怪的電子郵件或者接到不明的電話，民眾切勿填寫個資或轉發，務必以官方網站資訊為主，就算是親友傳來的連結也要當心。

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