選舉公報「超狂政見」曝！火鍋不可加芋頭　他花20萬求婚盧小姐

▲選舉公報已在近日陸續寄出，中選會網站也公布電子版選舉公報。（圖／CTWANT提供）

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中選會3日在網站上發布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉公報，檢視內容，候選人各出奇招，有人花了20萬保證金，在政見中求婚「站在中華民國共產黨竊據地上的盧冠妤，嫁給我」，吸引眾人的眼球。

基隆市號次2號黃傑陽經歷寫著，經過921大地震、經過911恐怖攻擊、三大聯合建築師事務所3D設計師以及從政經驗無，白紙一張。其政見包含，落實居住正義，向神明討房屋稅、地價稅；刑罰太輕，增加罰寫制度（罰寫道德經）。

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台北市第5選區（中正、萬華）號次9號張華特政黨為台灣麻將最大黨，其政見包括打麻將應除罪化，打麻將不等於賭博，適當的修法或行政措施，將人民的打麻將休閒娛樂基本權利還給人民；推動體育署，成立麻將體育委員會，協助六都及各縣市體育局成立麻將體育委員會，辦理國內及國際麻將競技邀請賽，行銷台灣。

台北市第6選區（大安）號次5號朱翊銘現職為性產業經紀，提出13項政見，包括性工作合法化、大麻合法化、身分證應取消性別欄位、下修性行為合法的年紀、生理女也可以加入黑道、縮小大安區的貧富差距、火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得拌等。

高雄市第3選區（左營、楠梓）登記5號的張正達，幾乎把政見當作自我介紹，內容包括「個人拜媽祖、佛祖、關公、太子爺、王爺、右昌元帥爺等神尊。平日大多晚餐吃素。同時尊重基督教、天主教、等不同信仰」、「持有駕照32年以上無任何肇事紀錄」。

彰化縣第1選區號次2號的蘇群傑則直接在政見中求婚，主張「站在中華民國共產黨竊據地上的盧冠妤，嫁給我」；另外，其政見還包括「配合郭台銘先生自動化機械兵計畫，讓每位士兵自動晉昇為調布數個機械兵之小隊長」、「新住民黑工就地合法準公民，解決少子化就是讓會生小孩的人成為合法公民」、「政策詳細請恰巴哈姆特電玩網站u7060443小屋」。

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