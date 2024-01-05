董明珠設計「玫瑰空調」遭吐槽又醜又土　格力：是藝術品

▲▼ 格力玫瑰空調。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

由「霸氣女董」董明珠親自設計的格力玫瑰空調，推出後引發爭議，有網友吐槽是90年代的審美「又醜又土」，而且售價2萬9999元（人民幣，下同，約新台幣13萬元），太過昂貴。對此，官方回應稱，該款空調是格力送給所有用戶的藝術品。

綜合陸媒報導，格力電器官方商城顯示，玫瑰變頻空調最便宜的是「掛機空調」，售價為1萬3529元，最貴的一款櫃機空調售價3萬2999元。

▲董明珠推薦。（圖／翻攝自微博）

董明珠曾大力推薦稱，嚴格來說，玫瑰空調是為新婚人群準備的，金婚銀婚都可以用。不過，不少網友吐槽，「土到目瞪狗呆」、「看圖片覺得不屑一顧，看價格覺得原來是我不配」、「專業的事讓專業的人去做」。

上海一家格力門店的工作人員表示，這款玫瑰空調線下沒有在賣，只有珠海有庫存，銷量並不好，「2、3萬元的能好嗎你說，東西是好的，就是賣得不好。」

珠海一家格力門店工作人員則表示，線下門店基本上沒有在銷售，有的話也是庫存，「這款基本上是丈母娘送給女兒結婚用的。」

對於爭議，格力近日發影片回應稱，收到大家的吐槽，「董總說要用玫瑰向用戶表達愛意，讓這台空調成為值得收藏的藝術品，為了這個追求，我們不斷努力。」