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大陸 大陸焦點 特派現場

開除正妹秘書孟羽童！霸氣女董：只想當網紅「連個文都寫不出來」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸格力電器的「霸氣女董」董明珠近日飆罵已離職的「網紅女秘書」孟羽童，她說，孟羽童當秘書連一個文（公文）都寫不出來，只想藉由格力的平台當網紅，所以最後被開除，「不過是掙得錢多一點而已，這跟行尸走肉沒什麼差別！」

董明珠13日在格力電器2023屆大學生入職儀式中提到，當時在實習生節目中是看中孟羽童勤奮，才選來做秘書，希望對方能有成長，「當秘書連一個文都寫不出來，我不知道是什麼秘書，而借助我們平台成為一個網紅，已經在公司起了不好的作用，所以我把她開除出去了！」

▼董明珠曾非常看好孟羽童，稱她符合接班人條件。（圖／翻攝微博）

▲▼開除正妹秘書！霸氣女董飆罵：只想當網紅「連個文都寫不出來」。（圖／翻攝微博）

董明珠說，大家覺得孟羽童讓格力品牌有很多所謂的粉絲，但那有什麼用，不過是今天掙得錢多一點而已，「我覺得這跟行尸走肉沒什麼差別，有錢又怎麼樣？錢是一定要，但不是我們的夢想的追求，而是我們奮鬥的結果。」

董明珠還強調，來格力的員工不要考慮買房的問題，格力還是堅持給員工一人一套房。

▼董明珠甚至還說過孟羽童會是「第二個董明珠」。

▲▼開除正妹秘書！霸氣女董飆罵：只想當網紅「連個文都寫不出來」。（圖／翻攝微博）

孟羽童生於1998年，畢業於浙江大學，2021年參加職場實境秀《初入職場的我們》脫穎而出，被董明珠盛讚是「第二個董明珠」，符合接班人的標準，之後也順利進入格力，成為董明珠的秘書。

孟羽童離職的消息在今年5月引起大量討論，對此，孟羽童稱是為了準備考研究所。不過，有大陸媒體卻報導，孟羽童在格力工作的期間問題不少，像是經常曠職參加商務活動、接私活，而且經過公司勸導之後，還是沒有改善。

▼孟羽童外型亮麗，擁有大量粉絲。

▲▼開除正妹秘書！霸氣女董飆罵：只想當網紅「連個文都寫不出來」。（圖／翻攝微博）

▲▼孟羽童清華演講。（圖／翻攝自快科技）

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