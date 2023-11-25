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大陸 大陸焦點 特派現場

中國「霸氣女董」就愛國貨！　公司1.3萬員工沒有任何海歸派

▲董明珠（圖／CFP）

▲格力電器「霸氣女董」董明珠稱，公司裡沒有任何海歸派（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

現年70歲的格力電器「霸氣女董」董明珠今年才剛獲福布斯中國（Forbes China）《中國傑出商界女性100》第二名，她日前出席杭州中國品牌節時表示，格力有1.3萬名研發人員，卻連一個海歸派、一個外國人都沒有，因為她相信，中國大學就能培養出優秀人才。

根據《新浪科技》報導，董明珠在中國品牌節的演講活動中指出，格力有1.3萬名研發人員，雖然海歸派很優秀，但格力堅持培養自主研發人員，公司裡完全沒有任何海歸派與外國人，「我們相信中國大學有能力培養出優秀的人才。」

董明珠提到，格力擁有的專利技術達到了11萬多項，其中有10萬5000項來自公司成立後10年，「格力擁有這麼多專利技術，但是我們這裡沒有一個外國人。」

董明珠說，社會普遍認為外國的天空比較藍，但她卻不這麼覺得，「我們要堅定信心，要有奉獻精神，才能真正挑戰自己，只有挑戰過自己的人才能挑戰世界。」

董明珠也自信的表示，大家見到她總會說，家中的冷氣是格力的，「你們錯了，那是過去的歷史。今天你見到我要告訴我，你們家裡用的電器全是我的。」

不過，董明珠這段「不用海歸派」的言論，也引發網友兩面評價，大部分的人認為，海歸派也是中國人，不應該刻意區分，「海納百川，人才不該分為本土和海龜（海歸），況且海龜（海歸）也是中國人啊」、「國外名牌大學也不收確實不太對」。

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