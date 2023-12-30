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大陸 大陸焦點 特派現場

遭董明珠飆罵只想當網紅！　正妹秘書霸氣回應： 煩惱與外界無關

▲▼孟羽童清華演講。（圖／翻攝自快科技）

▲孟羽童。（圖／翻攝自快科技）

記者蔡儀潔／綜合報導　

大陸格力電器「霸氣女董」董明珠日前飆罵已離職的「網紅女秘書」孟羽童。對此，孟羽童29日發文表示，「所有煩惱都與外界無關，都是自己的課題。內心圓滿，人間便無憾。」

綜合陸媒報導，25歲的孟羽童曾在格力電器待近1年10個月，被寄望培養成為「第二個董明珠」，不過她今年上半年意外離開格力，引發關注。

董明珠近日在一場活動中表示，當時在實習生節目中是看中孟羽童勤奮，才選來做秘書，希望對方能有成長，「當秘書連一個文都寫不出來，我不知道是什麼秘書，而借助我們平台成為一個網紅，已經在公司起了不好的作用，所以我把她開除出去了！」

董明珠說，大家覺得孟羽童讓格力品牌有很多所謂的粉絲，但那有什麼用，不過是今天掙得錢多一點而已，「我覺得這跟行屍走肉沒什麼差別，有錢又怎麼樣？錢是一定要，但不是我們的夢想的追求，而是我們奮鬥的結果。」

▲▼ 發文內容。（圖／翻攝自微博）

▲ 發文內容。（圖／翻攝自微博）

孟羽童29日在社群平台發文，分享自己在大陸東北的旅遊見聞，她途中曾問帶隊的司機「你會為什麼事煩心嘛？」，對方回說「能有啥煩惱，不就那點事嘛」，這令她感嘆道「對啊，所有煩惱都與外界無關，都是自己的課題。內心圓滿，人間便無憾。」

孟羽童還寫道，禍往福來，悲喜自渡；如果只在順境中修行，那就永遠都沒辦法看見真實的自己，「人生和長白山的旅途一樣，最美的風景永遠不在終點站，那些令人期待又值得回味的瞬間，都在路上。人生漫漫，自有答案。」此番淡然的發言被認為是表達對前老闆批評不以為意的態度。

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