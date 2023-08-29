70歲董明珠自曝靠「天天數數字」保養　否認與34歲小鮮肉曖昧

▲格力電器董事長董明珠。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

70歲的格力電器董事長董明珠27日在參與第四屆民營企業家盛典時自曝「年輕秘訣」，她強調，年齡只是一個數字，保持著年輕的心態，與年輕人相處也感到快樂，「從來沒保養過，我天天數數字就是保養。」不僅如此，董明珠還主動闢謠她和34歲小鮮肉王自如的「戀情」，認為散播謠言的人是「垃圾」。

▲董明珠與小鮮肉合照，被大陸自媒體網紅拿來做文章。（圖／翻攝快科技）

董明珠與王自如的一張合照，被大陸一名網紅博主「龔文祥」拿來做文章，認為兩人在搞曖昧，由於雙方年齡差距過大，引起輿論軒然大波。不過，董明珠也在發言時強調，「這些人之無聊。為了蹭點流量，不惜污衊別人。搞歪門邪道的叫什麼網紅，叫垃圾！」

▲董明珠參加在深圳舉行的第四屆民營企業家盛典。（圖／CFP）

這名網紅博主事後也透過媒體公開向董明珠道歉，「我在2月26日發表對董明珠女士私生活歪曲事實的言論，被大量廣泛傳播，客觀上損害了董女士的名譽，我深表後悔，對董女士深感抱歉，特登報表示對董女士公開道歉、真心懺悔，希望取得董女士的原諒。我以後並以此為鑒，做一個三觀正的自媒體人！」

至於董明珠則是因為在企業上的成就和活躍在社群媒體上被外界所關注，尤其是她以非傳統企業家形象，和時不時來一句「語不驚人死不休」的發言，吸引不少粉絲。然而，70歲的董明珠仍保有不顯老的外表，再加上她主動對外宣稱「不靠保養」，讓不少民眾直呼不可思議！

