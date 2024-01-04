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旗海重現！林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體

▲林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆立委候選人林沛祥於4日晚間在基隆舊麵粉廠舉行「總統立委團結勝利大會」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆立委候選人林沛祥於今（4日）晚間在基隆舊麵粉廠舉行「總統立委團結勝利大會」，藍營大咖齊聚，總統候選人侯友宜、不分區立委候選人韓國瑜、馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市長蔣萬安，共同為2024衝刺全體總動員，現場喊出有3萬人相挺，吸引各方青年響應，還有人是揪團來參加，即便現場僅14度的低溫，卻絲毫不減支持群眾的熱情，總會長余治明在會場感謝青年朋友，願意在國家的關鍵時刻挺身而出。

林沛祥說，這次的造勢大會不僅是一場對其個人支持的展現，更代表著對基隆未來發展的共同期待。他也以自己做議員任內的跳蛙公車為例，展現自己在議員任內就可以有跨縣市政績的表現；並指出中央每年收八百億稅收，卻只回收給基隆不到九億，要基隆人吸收一切的成本，請大家給他機會，用立委的權限，為基隆把過去八年來被偷走的福利討回來。

▲林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲現場喊出有3萬人相挺，吸引各方青年響應。

侯友宜說，林沛祥一直以來也常關心新北串連的議題，只要他當選，基隆一定能有大大發展，希望基隆發展越來越好！民進黨執政這幾年什麼事都做得出來，詐騙層出不窮、兩岸關係越來越危險很多東西我們還沒算帳，貪污腐敗使甘苦人越來越多。選舉不能選到人性盡失，只會靠抹黑、抹紅、捏造、沒誠信、一騙再騙，靠詐騙手段奪取政權是我們最不願看到的！八年夠了，該換人做了。讓我們一起找回找回中華民國永續繁榮的好日子。

馬英九說，林沛祥親民務實常與青年世代緊密連結，分享交流彼此的看法，在地方創生、教育改革、交通資源整合、工作機會與勞工權益提升，以及幼兒教育資源等方面都有清晰的規劃和堅定的意志，他對國際市場和海運業有深刻的認識，他的國際視野將幫助基隆在全球經濟中找到自己的定位和發展方向。

▲林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆青工總會長余治明（中）。

基隆青工總會長余治明表示，這場活動受到在地青年熱情響應，還有許多人青年朋友揪團參加，代表這段時間以來，基隆青工會對於在地青年的經營與培育，有被年輕朋友們看到。基隆青工會協助公益活動，舉辦課程講座，從在地認同的養成到職能培訓都有付出的足跡，正是這些一路的努力，讓青年們願意在國家的關鍵時刻挺身而出，這些逐漸崛起的青年力量，絕對是候選人們的最強後盾。

▲林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體。（圖／記者郭世賢翻攝）

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