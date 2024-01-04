王婉諭長期關注居住正義　民團力挺：她總是很願意來請教

▲王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）



政治中心／綜合報導

新竹縣第二選區立委參選人，時代力量黨主席王婉諭持續於臉書粉絲專頁發布「有婉諭真好」系列影片，近日公布最新影片，由OURs都市改革組織秘書長彭揚凱誠摯推薦王婉諭，並表達希望「下一屆的國會裡，還是有像時代力量一樣保持獨立監督，且有能量的聲音。」

都市改革組織秘書長彭揚凱在影片中回憶與立法委員王婉諭接觸的經驗，指出王婉諭私底下非常願意傾聽民間團體意見，且對於民團意見如有不清楚之處，也總是很願意且坦誠的向民團請教、釐清。

▲彭揚凱。



彭揚凱認為，王婉諭對於所認同的議題，總是非常堅持、有毅力的去追蹤、質詢，而這樣的能量，在立法院中是相當難能可貴的。長期耕耘居住議題的彭揚凱也表達出，希望在下一屆的國會中，還是非常需要有像時代力量一樣，保持獨立監督且持續發出聲音的政黨，並於影片結尾前誠摯向擔任黨主席的王婉諭表達加油且支持的肯定。

對於彭揚凱的肯定，王婉諭表示，相當感謝包含OURs都市改革組織與崔媽媽基金會等民間團體，長期在居住議題上研究及倡議，並總是在法案推進過程中，提供許多關鍵的見解與解方，不論是在大學住宿權益保障、租屋族公民權倡議、社會住宅議題、租賃住宅市場發展及管理條例及房屋稅條例修法等，時代力量多次協同OURs都市改革組織及崔媽媽基金會等民間團體一同發聲，持續守護居住正義價值。

王婉諭認為，「居住正義」一直都是時代力量重要且關鍵的DNA，相較於其他政黨只在選舉期間將「居住正義」喊的震天價響，卻總是選前喊一套，選後做一套，只有時代力量一直都在堅守居住正義的價值，希望適足居住權作為國民基本權利，不管是租屋或購屋，都應該要有充足的保障。王婉諭強調，時代力量從不畏懼建商與財團的壓力，未來時代力量將會持續堅守「居住正義」價值，在國會中扮演關鍵角色，持續為居住正義的落實勇敢發聲。