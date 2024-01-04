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國民黨基隆大造勢3萬人挺　侯友宜：政黨輪替該換人做看看了

▲林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國民黨4日晚間在基隆舊麵粉廠舉行「總統立委團結勝利大會」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨今天（4日）晚上在基隆舊麵粉廠舉行「總統立委團結勝利大會」，藍營大咖齊聚，總統候選人侯友宜、不分區立委候選人韓國瑜、馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑等人都出席，侯友宜致詞時表示，集中選票，完成政黨輪替、民主制衡，核心價值是和平尊嚴，找回可愛台灣，找回中華民國永續繁榮好日子。活動接近尾聲時，現場喊出有3萬人相挺。

「八年夠了！該政黨輪替，換人做看看了！」侯友宜表示，民進黨總統候選人賴清德說，中華民國是神話，第二次又說中華民國是災難，又說他失言，說中華民國憲法是災難，中華民國跟中華民國憲法不是都一樣、一體的嗎？副總統否定國家，賴失言，你說三次了，說三次還失言嗎？不認同國家的人，一心只想台獨正名制憲建立台灣共和國，戰爭引發絕不是人民，是國家領袖引戰，如果讓賴清德當總統，你們小孩一定要上戰場，侯友宜會讓兩岸和平，讓小孩進職場賺大錢，孝順父母，照顧下一代。

▲國民黨基隆大造勢3萬人挺。（圖／翻社自《侯友宜》臉書粉專）

▲活動接近尾聲時，現場喊出有3萬人相挺。（圖／翻社自《侯友宜》臉書粉專）

侯友宜認為，他問民進黨10大弊案，民進黨都不回應，說他後面站的都黑金，民進黨執政8年怎麼不抓去關？賴清德曾對他說過，「你是我是看過像武俠小說的名探」，現在卻說他跟黑金站在一起，對他是很大污辱，不但這樣，甚至抹黑他的家人，選舉可以選到連人性都沒有，只用詐騙來騙取選票、來贏得政權，但人民絕對不願意看到民進黨用最廉價的方式，讓他們取得政權，「我們看不起民進黨！」

侯友宜說，除了抹黑，現在又開始抹紅，拿到政權後在一黨獨大民進黨下，人民生活只有越痛苦，這樣生活還要接受嗎？抹黑抹紅要唾棄他。賴清德說高端主張公布，到現在已經第7天公布沒有？高端封存30年公布沒有？又在騙人，敢說卻不拿出來，說一套做一套，民進黨這麼多年來貪汙腐敗，引來戰爭，治國無方，造成經濟崩潰，難怪陸客進不來，基隆要怎麼發展？經濟不好連飯都沒的吃。

侯友宜強調，集中選票，反對民進黨繼續執政團結在野最大的力量，支持最強候選人，完成政黨輪替，民主制衡，讓我們的核心價值和平尊嚴，公平正義，清廉勤政，找回可愛台灣，找回中華民國永續繁榮好日子。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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