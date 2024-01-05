侯友宜遭質疑賣台　韓國瑜：跟我長出滿頭秀髮一樣不可能

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨4日晚間在基隆舊麵粉廠舉行「總統立委團結勝利大會」，不分區立委候選人韓國瑜一上台先是替基隆立委候選人林沛祥爭取支持，接著他話鋒一轉，批評民進黨執政8年拿不出政績，只好打國民黨總統候選人侯友宜賣台，「這不是好笑到極限嗎？就跟韓國瑜長出滿頭秀髮一樣，這是完全不可能的。」

▲韓國瑜直言，侯友宜遭質疑賣台，跟他長出滿頭秀髮一樣完全不可能。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

侯友宜、韓國瑜、前總統馬英九、國民黨朱立倫主席、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑等人，4日出席在基隆舊麵粉廠舉行的「總統立委團結勝利大會」，估計有3萬人忍著14度低溫到場相挺。

而韓國瑜上台致詞時，先是替基隆立委候選人林沛祥爭取支持，接著話鋒一轉，直言距離2024大選投票日只剩下不到10天，下次投票要再等4年，再批民進黨貪汙腐敗，「把政治選票當作貪汙的鈔票，撈夠了也吃飽了」，還要求現場支持者一起大聲詢問民進黨是否吃夠了。

韓國瑜接著說道，民進黨執政8年缺疫苗、口罩、雞蛋時，都有「國家隊」出現，然而，現在選舉到了卻拿不出政績，「怎麼辦？老狗爬牆，後繼無力，繼續打，侯友宜都要賣台了，這不是好笑到極限嗎？就跟韓國瑜長出滿頭秀髮一樣，這是完全不可能的。」

▲蔡英文（中間）日前在造勢晚會上分享執政8年為台灣做的事情。（資料罩／記者湯興漢攝）

不過，民進黨方面3日曾在土城舉辦「台灣美德站出來」萬人造勢晚會，總統蔡英文親自現身談論執政8年來，做了3件改變台灣、走向世界的事情，她提到，首先，民進黨執政後，建設國家、壯大台灣，推動前瞻基礎建設，讓台灣的競爭力從8年前的全球第14名，大幅進步到第6名。

其次，蔡英文表示，民進黨照顧人民、穩健財政，隨著經濟成長，陸續推動各項福利照顧人民，台灣長照的預算及據點都在持續增加，也有推出育兒津貼和租屋補貼，減輕民眾生活負擔，而在推動這些福利的同時，政府也堅守財政紀律，用8年還債9000億的成績，成為史上最會還債的政府。

最後一點，蔡英文說，現在台灣的投資環境，獲得世界的肯定，自2016年以來，外資投資台灣的金額已經突破2.4兆，台灣出口總值也成長7成，台灣已經成功走向世界，民進黨這8年，因為人民支持國會過半，台灣才能走在對的路上，成為「世界的台灣」，希望大家一起支持對的人，讓台灣繼續走對的路。