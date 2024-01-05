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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜拋政見「97萬青貧讀大學、碩士免費」　盼改善貧窮世襲

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選進入倒數階段，國民黨總統候選人侯友宜近期除了勤走基層、掃街拜票，他還端出「青貧讀大學、碩士免費」政見，希望改善貧窮世襲，並表示若他當選，最快將在113學年度實施，預估有97萬人受惠。

▲▼侯友宜召開「民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義何在？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜拋出照顧弱勢家庭子女教育的政見。（資料照／記者李毓康攝）

根據《聯合新聞網》報導，侯友宜表示，希望改善貧窮世襲，並端出「青貧讀大學、碩士免費」政見，讓綜所稅12％以下的家庭子女讀大學、碩士都免學費，若他當選，最快將在113學年度實施，預估經費為515億元、97萬人受惠。

除了弱勢族群的教育問題之外，侯友宜也曾針對低薪、通膨問題拋出7項政見，包含：

第一、勞工加薪企業減稅。
第二、守護弱勢降低賦稅。
第三、增加休假天數，尊重勞動尊嚴再升級。
第四、力保勞保基金永續發展。
第五、興建勞工宅。
第六、保障非典型勞工權利。
第七、修訂三法，勞權加碼。

侯友宜認為，勞保年金改革遲遲未見具體方案，勞保債務卻已達到將近12兆元，勞工朋友非常辛苦，他家裡是賣豬肉的，也是勞工家庭出身，早上拚得不行，但賺不到幾分錢，「我對勞工朋友，我絕對不會只出一張嘴，我會認真去打拚，不會叫別人去做功德。」

而關於近期社會各界熱議的國中生割頸案相關議題，侯友宜也提出4大防制校園暴力主張，分別是參照日韓、修法嚴管；教育預防、懲戒輔導；加強安檢、阻絕危害；黑幫入侵、加重刑責。

侯友宜認為，台灣未來應該參照日本、韓國經驗，針對重大犯罪部分，在年齡、管束、刑責等規定上重新檢視，例如日本在2000年對《少年法》進行修訂，使可以接受刑事處分的年齡從16歲以上降至14歲；校園安全檢查部分，他主張參考英國規定，一般情形下，在學生在場、另外一位老師見證的情形下，校長、老師就可以檢查，而政府也應該做老師的後盾，給予相當的法律協助。

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