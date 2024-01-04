賴清德稱「是我核定當校長」　管中閔：當全台人民弱智失憶？

▲前台大校長管中閔。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德日前在電視辯論會指出，管中閔能當上台大校長，是他擔任行政院長時核定的。對此，管中閔4日受邀到台中演講時回應，公立大學遴選出來的校長由教育部聘任，不知道賴清德要核定什麼？或許時間太久大家都忘了，但他作為「卡管」受害者仍記憶猶新。

管中閔4日受國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔之邀，到台中為新書演講時指出，依照大學法規定，公立大學校長由校方遴選，再由教育部聘任，根本沒有核定二字，不知道賴清德核了什麼？

管中閔說，可能賴清德記憶有誤，或內部曾討論過，但當年葉俊榮部長決定聘任後，府院皆表不同意、不知情，又否認干涉此事，稱是教育部自行決定，如今時隔5年，可能大家都忘了，但他作為受害人都還記得。

管中閔表示，當時發生的事全台灣人民都看在眼裡，到底民進黨是傾全力「幫管」還是「卡管」，還需要他言明嗎？如果到今天還在講對他有所幫助，「那他們可能以為全台灣人民都是弱智或喪失記憶的人。」

主辦座談會的廖偉翔也批評，賴清德過去是「卡管」首惡，他的對手廖萬堅則是「卡管」打手，甚至指控管爺抄襲，所以藉由今天特別邀請管爺說明，好讓大家了解過去8年遇到的事情。

對此，管中閔也指出，期間最惡劣的抹黑就是指控他抄襲，他當學者這麼久，學術真實就是對自己最基本的要求，他也非常在乎，這種指控是不可承受之重，當時他一個禮拜瘦了6、7公斤，可見打擊之大。

▼賴清德在電視辯論會上回應「卡管案」，稱他在行政院長任內核定管中閔擔任校長。（圖／記者林敬旻攝）